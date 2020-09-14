34-летняя российская певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова обескуражила "слишком молодым" видом

Как передает Рoliteka.net, телеведущая опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в кремовом спортивном костюме с короткой кофточкой и обтягивающими штанами. Ольгу с двумя забавными гульками на голове и красной помадой на губах засняли в тот момент, когда она "уткнулась" в телефон.

"Смотрю, как начали быстро строить реабилитационный центр под Санкт-Петербургом, и у меня наворачиваются слезы! Это центр «Сердце» на базе конной школы... Центр в первую очередь важен для детишек с ограниченными возможностями, которым очень нужны специалисты и помощь лошадей🙏🏻 Результаты, которые появляются от такой терапии, просто потрясают! Как же хочется, чтобы таких центров было много, а добрых сердец и счастливых глаз еще больше!❤️", - поделилась в подписи звезда.

Однако, фурор произвела не помощь "особенным" детям, а ее внешний вид. Бузову уличили в чрезмерном использовании фотошопа - мол, изменилась до неузнаваемости. Свои замечания пользователи поспешили высказать в комментариях:

"Это не Бузова, тут девочке лет 12 на фото)" - "а на самом деле под 40 🤣🤣🤣 «девочке»..."

"Очень много Фотошопа😂"

"А лицо-то, а лицо, снова переборщили с фотошопом 🧐"

"Это точно вы на фото?)"

"Фотошоп 100000% лицо и ноги ❤️🤣"

"Перестаралась с фотошопом, ай ай, Ольга"

"Зашла в комментарии и просто офигела! Как же много черствых людей, которым не важно про что пишет Оля, а важен лишь фотошоп, внешний вид, и прочее... Грустно мне за вас люди, грустно 😔 Такой важный пост Оля написала 🙏🏻"

Напомним, что Бузова ошеломила дерзким видом в ультрамини и заявила о проблеме: "Давай Оля, жги!".

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