33-летняя украинская певица Настя Каменских показала, как развлекается на отдыхе в новом мини-бикини

Несмотря на то, что звезду постоянно критикуют за ее манеру оголяться на камеру и демонстрировать свое тело без одежды, Настя никак не реагирует на замечания и продолжает дразнить Инстаграм-пользователей дерзкими кадрами.

Сейчас певица улетела с мужем Алексеем Потапенко на курорт, откуда делится пляжными фото и видео. В Инстаграм Насти в разделе Стори появились привычные жаркие снимки на пляже.

В этот раз артистка надела бикини горчичного цвета, блеснув не только ягодицами, которые подставила теплым лучам солнца, но и показала, как загорает в целом. Без макияжа Настя выглядела непривычно, однако пользователи сети не смогли прокомментировать кадры, чтобы выразить свое мнение.

Мы также писали, что сейчас певица находится на отдыхе с супругом, поэтому в ее профиле много ярких кадров из отпуска и рассказов о хорошо проведенном времени. В то же время фанаты публикуют в социальной сети Инстаграм новые фото и видео знаменитостей, которые были сделаны на ранних концертах звезды.

Как известно, после похудения Каменских кардинально сменила имидж и теперь появляется на сцене в полупрозрачных и дерзких нарядах без какого-либо смущения. Настя не скрывает тело и вовсю демонстрирует его. Однако, фанаты в этот раз не оценили пост, удивившись не только фигуре звезды, которая показалась им снова располневшей, но еще и ее выступлению.

Вот как реагируют фанаты в целом:

«Полный дебилизм..зачем такое показывать...; Жесть какая-то, вообще не как у Ким фигура, перепела; ☘️ Ну капец ! И голос и сама и .....всё .....🙄😢🙄🙄; Бред...🙄; Бывшая любимая песня моей бывшей жены👍👍; 👏Душевная; Дуэт прикольный))Настя-красотка); Пипец, какая "глубокая" песня...🤦впрочем, в стиле современного шлака.; Жуть🤔; Настенька, а куду делась худоба, ты худая, как в инсте у тебя... 😃; Песня ни о чем».

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