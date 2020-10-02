33-річна українська співачка Настя Каменських показала, як розважається на відпочинку в новому міні-бікіні

Незважаючи на те, що зірку постійно критикують за її манеру оголятися на камеру і демонструвати своє тіло без одягу, Настя ніяк не реагує на зауваження і продовжує дражнити Instagram-користувачів зухвалими кадрами.

Зараз співачка полетіла з чоловіком Олексієм Потапенко на курорт, звідки ділиться пляжними фото і відео. В Instagram Насті в розділі Сторі з'явилися звичні спекотні знімки на пляжі.

Цього разу артистка одягла бікіні гірчичного кольору, блиснувши не тільки сідницями, які підставила теплим променям сонця, але і показала, як загоряє в цілому. Без макіяжу Настя виглядала незвично, проте користувачі Мережі не змогли прокоментувати кадри, щоб висловити свою думку.

Ми також писали, що зараз співачка перебуває на відпочинку з чоловіком, тому в її профілі багато яскравих кадрів з відпустки і розповідей про добре проведений час. У той же час фанати публікують в соціальній мережі Instagram нові фото і відео знаменитостей, які були зроблені на ранніх концертах зірки.

Як відомо, після схуднення Каменських кардинально змінила імідж і тепер з'являється на сцені в напівпрозорих і зухвалих нарядах без будь-якого збентеження. Настя не приховує тіло і щосили демонструє його. Однак, фанати цього разу не оцінили пост, здивувавшись не тільки фігурі зірки, яка здалася їм знову розповнілою, але ще і її виступу.

Ось як реагують фанати в цілому:

"Повний дебілізм..навіщо таке показувати...; Жесть якась, взагалі не як у Кім фігура, перепела; ️ ️ Ну капець ! І голос і сама і .....весь .....🙄😢🙄🙄; Марення...🙄 ; Колишня улюблена пісня моєї колишньої дружини👍 👍; 👏душевна; Дует прикольний)) Настя-красуня); пипець, яка "глибока" пісня...🤦втім, в стилі сучасного шлаку.; Жах🤔; Настенька, А куди поділася худоба, ти худа, як в інсті у тебе... 😃 ; Пісня ні про що».

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