РЕЦЕПТ КОНФЕТ ИРИСКА 🍬 Конфеты нашего детства ☺️ Обожаю их за легкую тягучесть и бархатный сливочный вкус. Их очень легко приготовить дома, побаловать детей и себя заодно 😉 ИРИСКИ 🍬 🍬ПОНАДОБЯТСЯ • 200 мл сливок ( жирность не менее 30%) • 140 г сливочного масла • 50 г сиропа глюкозы • 50 мл молока • 250 г сахара • стручок ванили • соль 🍬ГОТОВИМ 1. В сотейник отправляем сахар, сироп глюкозы, сливки, молоко, семена ванили, сливочное масло, соль. 2. Варим массу до температуры 119°С. В процессе приготовления, при необходимости, массу можно перемешивать. 3. Готовую ириску заливаем в квадратную металлическую форму, выстеленную пищевой пленкой или в силиконовую форму. 4. Охлаждаем при комнатной температуре, затем убираем в холодильник на несколько часов. 5. Охлажденный пласт нарезаем на ириски любой формы. 🍬Сверху ириски тоже можно присыпать солью, например, Fleur de sel. Больше рецептов вы найдете в моих книгах «От простого к сложному с Елизаветой Глинской» и «Проще простого с Елизаветой Глинской». А какие ваши любимые конфеты детства? 😉