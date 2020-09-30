Победительница и судья кулинарного реалити-шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась простым рецептом конфет-ирисок
Как передает Politeka.net, секреты приготовления Глинская раскрыла на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть пост полностью, доскролльте страницу до конца).
Для ирисок нам понадобятся:
• 200 мл сливок ( жирность не менее 30%)
• 140 г сливочного масла
• 50 г сиропа глюкозы
• 50 мл молока
• 250 г сахара
• стручок ванили
• соль
Сначала в сотейник отправляем сахар, сироп глюкозы, сливки, молоко, семена ванили, сливочное масло, соль. Полученную массу варим до температуры 119°С, в процессе приготовления, при необходимости, можно помешивать.
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Готовую ириску нужно залить в квадратную силиконовую форму или металлическую форму, но выстеленную пищевой пленкой. Охлаждаем вкуснятину при комнатной температуре, затем убираем в холодильник на несколько часов. Охлажденный пласт нарезаем на ириски любой формы.
"Конфеты нашего детства. Обожаю их за легкую тягучесть и бархатный сливочный вкус. Их очень легко приготовить дома, побаловать детей и себя заодно 😉", — зарекомендовала звезда "Мастер Шеф" свой рецепт.
Сверху ириски тоже можно присыпать солью. Например, Глинская рекомендует деликатесную Fleur de sel.
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