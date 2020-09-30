Победительница и судья кулинарного реалити-шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась простым рецептом конфет-ирисок

Как передает Politeka.net, секреты приготовления Глинская раскрыла на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть пост полностью, доскролльте страницу до конца).

Для ирисок нам понадобятся:

• 200 мл сливок ( жирность не менее 30%)
• 140 г сливочного масла
• 50 г сиропа глюкозы
• 50 мл молока
• 250 г сахара
• стручок ванили
• соль

Сначала в сотейник отправляем сахар, сироп глюкозы, сливки, молоко, семена ванили, сливочное масло, соль. Полученную массу варим до температуры 119°С, в процессе приготовления, при необходимости, можно помешивать.

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Готовую ириску нужно залить в квадратную силиконовую форму или металлическую форму, но выстеленную пищевой пленкой. Охлаждаем вкуснятину при комнатной температуре, затем убираем в холодильник на несколько часов. Охлажденный пласт нарезаем на ириски любой формы.

"Конфеты нашего детства. Обожаю их за легкую тягучесть и бархатный сливочный вкус. Их очень легко приготовить дома, побаловать детей и себя заодно 😉", — зарекомендовала звезда "Мастер Шеф" свой рецепт.

Сверху ириски тоже можно присыпать солью. Например, Глинская рекомендует деликатесную Fleur de sel.

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РЕЦЕПТ КОНФЕТ ИРИСКА 🍬 Конфеты нашего детства ☺️ Обожаю их за легкую тягучесть и бархатный сливочный вкус. Их очень легко приготовить дома, побаловать детей и себя заодно 😉 ИРИСКИ 🍬 🍬ПОНАДОБЯТСЯ • 200 мл сливок ( жирность не менее 30%) • 140 г сливочного масла • 50 г сиропа глюкозы • 50 мл молока • 250 г сахара • стручок ванили • соль 🍬ГОТОВИМ 1. В сотейник отправляем сахар, сироп глюкозы, сливки, молоко, семена ванили, сливочное масло, соль. 2. Варим массу до температуры 119°С. В процессе приготовления, при необходимости, массу можно перемешивать. 3. Готовую ириску заливаем в квадратную металлическую форму, выстеленную пищевой пленкой или в силиконовую форму. 4. Охлаждаем при комнатной температуре, затем убираем в холодильник на несколько часов. 5. Охлажденный пласт нарезаем на ириски любой формы. 🍬Сверху ириски тоже можно присыпать солью, например, Fleur de sel. Больше рецептов вы найдете в моих книгах «От простого к сложному с Елизаветой Глинской» и «Проще простого с Елизаветой Глинской». А какие ваши любимые конфеты детства? 😉

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