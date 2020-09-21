Победительница "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом невероятно крутой сладости
Как передает Politeka.net, рецепт ромовой бабы в банке кулинар опубликовала у себя в Инстаграм. По ее словам, этот десерт можно хранить до двух недель. Именно так ромовую бабу делают итальянцы.
Вам понадобится:
- 10 яиц,
- 60 г сахара,
- 500 г муки,
- 5 г сухих дрожжей,
- 270 г сливочного масла.
Для сиропа понадобится:
- 800 г сахара,
- 500 мл апельсинового фреша,
- 100 мл грейпфрутового фреша,
- 200 мл сока маракуй,
- 500 мл воды,
- 300 мл черного или белого рома,
- цедра одного апельсина,
- цедра 1/2 грейпфрута,
- корица,
- бадьян (анис).
Яйца необходимо взбить, добавив к ним сахар, муку, дрожжи и соль. Тесто нужно хорошенько взбить до однородности, после чего вмешать в него кубики холодного сливочного масла. Тесто необходимо оставить в теплом месте на 2 часа.
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В это время можно заняться приготовлением сиропа для десерта. Все ингредиенты следует соединить и прокипятить на протяжение 3-5 минут. Сиропу нужно настояться несколько часов.
Когда тесто созрело, разделяем его на формы и даем еще 30 минут постоять. Выпекать булочки нужно 10-12 минут при температуре 180°С с обдувом.
Перед тем, как залить булочки сиропом, его нужно снова довести до кипения. Банки, в которых будет храниться десерт, нужно стерилизовать. Сложите «баб» в банки и залейте горячим сиропом.
"Это фантастика", - пишут пользователи сети.
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