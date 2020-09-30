Переможниця та суддя кулінарного реаліті-шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася простим рецептом цукерок-ірисок

Як передає Politeka.net, секрети приготування Глинська розкрила на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися пост повністю, доскрольте сторінку до кінця).

Для ірисок нам знадобляться:

• 200 мл вершків (жирність не менше 30%)
• 140 г вершкового масла
• 50 г сиропу глюкози
• 50 мл молока
• 250 г цукру
• стручок ванілі
• сіль

Спочатку в сотейник відправляємо цукор, сироп глюкози, вершки, молоко, насіння ванілі, вершкове масло, сіль. Отриману масу варимо до температури 119°С, в процесі приготування, при необхідності, можна помішувати.

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Готову іриску потрібно залити в квадратну силіконову форму або металеву форму, але вистелену харчовою плівкою. Охолоджуємо смакоту при кімнатній температурі, потім прибираємо в холодильник на кілька годин. Охолоджений пласт нарізаємо на іриски будь-якої форми.

"Цукерки нашого дитинства. Обожнюю їх за легку тягучість і оксамитовий вершковий смак. Їх дуже легко приготувати вдома, побалувати дітей і себе заодно😉", — зарекомендувала зірка "Майстер Шеф" свій рецепт.

Зверху іриски теж можна присипати сіллю. Наприклад, Глинська рекомендує делікатесну Fleur de sel.

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РЕЦЕПТ КОНФЕТ ИРИСКА 🍬 Конфеты нашего детства ☺️ Обожаю их за легкую тягучесть и бархатный сливочный вкус. Их очень легко приготовить дома, побаловать детей и себя заодно 😉 ИРИСКИ 🍬 🍬ПОНАДОБЯТСЯ • 200 мл сливок ( жирность не менее 30%) • 140 г сливочного масла • 50 г сиропа глюкозы • 50 мл молока • 250 г сахара • стручок ванили • соль 🍬ГОТОВИМ 1. В сотейник отправляем сахар, сироп глюкозы, сливки, молоко, семена ванили, сливочное масло, соль. 2. Варим массу до температуры 119°С. В процессе приготовления, при необходимости, массу можно перемешивать. 3. Готовую ириску заливаем в квадратную металлическую форму, выстеленную пищевой пленкой или в силиконовую форму. 4. Охлаждаем при комнатной температуре, затем убираем в холодильник на несколько часов. 5. Охлажденный пласт нарезаем на ириски любой формы. 🍬Сверху ириски тоже можно присыпать солью, например, Fleur de sel. Больше рецептов вы найдете в моих книгах «От простого к сложному с Елизаветой Глинской» и «Проще простого с Елизаветой Глинской». А какие ваши любимые конфеты детства? 😉

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