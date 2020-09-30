Переможниця та суддя кулінарного реаліті-шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася простим рецептом цукерок-ірисок
Як передає Politeka.net, секрети приготування Глинська розкрила на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися пост повністю, доскрольте сторінку до кінця).
Для ірисок нам знадобляться:
• 200 мл вершків (жирність не менше 30%)
• 140 г вершкового масла
• 50 г сиропу глюкози
• 50 мл молока
• 250 г цукру
• стручок ванілі
• сіль
Спочатку в сотейник відправляємо цукор, сироп глюкози, вершки, молоко, насіння ванілі, вершкове масло, сіль. Отриману масу варимо до температури 119°С, в процесі приготування, при необхідності, можна помішувати.
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Готову іриску потрібно залити в квадратну силіконову форму або металеву форму, але вистелену харчовою плівкою. Охолоджуємо смакоту при кімнатній температурі, потім прибираємо в холодильник на кілька годин. Охолоджений пласт нарізаємо на іриски будь-якої форми.
"Цукерки нашого дитинства. Обожнюю їх за легку тягучість і оксамитовий вершковий смак. Їх дуже легко приготувати вдома, побалувати дітей і себе заодно😉", — зарекомендувала зірка "Майстер Шеф" свій рецепт.
Зверху іриски теж можна присипати сіллю. Наприклад, Глинська рекомендує делікатесну Fleur de sel.
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