Звезда поделилась рецептом на своем Ютуб-канале, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
По словам повара, это простой и быстрый рецепт с ягодной начинкой и песочной крошкой.
Итак, для приготовления понадобятся:
Тесто (расчет на 10 штук)
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- 100 гр яйца;
- 100 гр сахара;
- 100 мл растительного масла (рафинированного);
- 200 гр муки;
- 6 гр разрыхлителя;
- 100 мл кефира (2,5% жирности, или нежирного йогурта до 4% жирности);
- 50 гр черной смородины;
- 50 гр малины.
Крошка
- 50 гр муки;
- 50 гр сахара;
- 30 гр сливочного масла.
Для теста: соединить и перемешать муку с разрыхлителем. Соединить и перемешать яйца, сахар. Добавить и перемешать растительное масло и кефир. Добавить жидкие ингредиенты к сухим, и смешать.
Для крошки: соедините в миску муку, сахар, перемешайте. Добавьте масло, разомните до состояния крошки.
Разложить тесто для маффинов по формам, заполняя на 2/3 высоты формы. Выложить ягоды в тесто и присыпать сверху крошкой. Отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
Пользователи сети поблагодарили Глинскую за рецепт:
"Лизонька, обожаю ваши десерты 😋 после видео хочется бежать на кухню🏃 Спасибо за вдохновение ♥", "Какие маффины!!! Спасибо за рецепт! Вы настоящая сладкая и вкусная Фея!", "Благодарим Вас за прекрасные рецепты...", "Спасибо, красиво и аппетитно выглядит", "Спасибо вам за такой простой и вкусный рецепт. Обязательно приготовлю)", "Спасибо... Приготовлю обязательно.. Обожаю твои рецепты и тебя...", "Отличный рецепт! Уже в духовке :) спасибо большое 👍🤗".
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