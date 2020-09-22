Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала рецепт вкусных маффинов

Звезда поделилась рецептом на своем Ютуб-канале, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

По словам повара, это простой и быстрый рецепт с ягодной начинкой и песочной крошкой.

Итак, для приготовления понадобятся:

Тесто (расчет на 10 штук)

100 гр яйца;

100 гр сахара;

100 мл растительного масла (рафинированного);

200 гр муки;

6 гр разрыхлителя;

100 мл кефира (2,5% жирности, или нежирного йогурта до 4% жирности);

50 гр черной смородины;

50 гр малины.

Крошка

50 гр муки;

50 гр сахара;

30 гр сливочного масла.

Для теста: соединить и перемешать муку с разрыхлителем. Соединить и перемешать яйца, сахар. Добавить и перемешать растительное масло и кефир. Добавить жидкие ингредиенты к сухим, и смешать.

Для крошки: соедините в миску муку, сахар, перемешайте. Добавьте масло, разомните до состояния крошки.

Разложить тесто для маффинов по формам, заполняя на 2/3 высоты формы. Выложить ягоды в тесто и присыпать сверху крошкой. Отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

Пользователи сети поблагодарили Глинскую за рецепт:

"Лизонька, обожаю ваши десерты 😋 после видео хочется бежать на кухню🏃 Спасибо за вдохновение ♥", "Какие маффины!!! Спасибо за рецепт! Вы настоящая сладкая и вкусная Фея!", "Благодарим Вас за прекрасные рецепты...", "Спасибо, красиво и аппетитно выглядит", "Спасибо вам за такой простой и вкусный рецепт. Обязательно приготовлю)", "Спасибо... Приготовлю обязательно.. Обожаю твои рецепты и тебя...", "Отличный рецепт! Уже в духовке :) спасибо большое 👍🤗".

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