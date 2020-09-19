Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусной слабосоленой скумбрии
Звезда написала ингредиенты в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net
"Как насчет малосольной селедки или скумбрии?🐟 С картошкой и черным хлебом?.. 🍞Тоже такое любите? Я покажу вам, как приготовить вкуснейшую соленую скумбрию в домашних условиях😋", - говорится в посте повара. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Итак, для скумбрии слабого посола в горчичном маринаде понадобятся:
- 3 шт. скумбрии (около 1,5 кг);
- 3 шт. лука (250 г);
- 1 л воды;
- 100 г соли;
- 25 г сахара;
- 100 г острой горчицы;
- 20 горошин черного перца.
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Способ приготовления:
Рыбу нужно подготовить: разморозить, промыть, просушить и удалить жабры. Чистить скумбрию не стоит.
Далее готовим маринад: наливаем воду в контейнер, добавляем соль, сахар, перец и горчицу. Все смешиваем до растворения соли и сахара.
Нарезаем лук полукольцами, добавляем в маринад.
Рыбу кладем в контейнер с маринадом, закрыть и поставить в холодильник на трое суток, периодически переворачивая.
По истечению троих суток, достаем рыбу, выпотрошить ее, нарезать кусочками и снова отправляем в маринад.
В этом контейнере с маринадом рыбу можно хранить в холодильнике.
"Бомба,спасибо👏👏👏", "Спасибо большое, очень хочу опробовать ваш рецепт! Лучше солить самим💜", "Началась паника 😳 где купить скумбрию ?!? ХОЧУ !!! Срочно !!!", "Чуть слюной не подавилась", "Не поверите, сегодня купила рыбу😊солю по Вашему рецепту 🤤🤤🤤🤤👍", - написали пользователи Инстаграм.
Напомним, что звезда "Мастер Шеф" Глинская раскрыла секрет фирменных блинчиков из кабачков.
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