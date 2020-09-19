Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусной слабосоленой скумбрии

Звезда написала ингредиенты в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net

"Как насчет малосольной селедки или скумбрии?🐟 С картошкой и черным хлебом?.. 🍞Тоже такое любите? Я покажу вам, как приготовить вкуснейшую соленую скумбрию в домашних условиях😋", - говорится в посте повара. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Итак, для скумбрии слабого посола в горчичном маринаде понадобятся:

3 шт. скумбрии (около 1,5 кг);

3 шт. лука (250 г);

1 л воды;

100 г соли;

25 г сахара;

100 г острой горчицы;

20 горошин черного перца.

Способ приготовления:

Рыбу нужно подготовить: разморозить, промыть, просушить и удалить жабры. Чистить скумбрию не стоит.

Далее готовим маринад: наливаем воду в контейнер, добавляем соль, сахар, перец и горчицу. Все смешиваем до растворения соли и сахара.

Нарезаем лук полукольцами, добавляем в маринад.

Рыбу кладем в контейнер с маринадом, закрыть и поставить в холодильник на трое суток, периодически переворачивая.

По истечению троих суток, достаем рыбу, выпотрошить ее, нарезать кусочками и снова отправляем в маринад.

В этом контейнере с маринадом рыбу можно хранить в холодильнике.

"Бомба,спасибо👏👏👏", "Спасибо большое, очень хочу опробовать ваш рецепт! Лучше солить самим💜", "Началась паника 😳 где купить скумбрию ?!? ХОЧУ !!! Срочно !!!", "Чуть слюной не подавилась", "Не поверите, сегодня купила рыбу😊солю по Вашему рецепту 🤤🤤🤤🤤👍", - написали пользователи Инстаграм.

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