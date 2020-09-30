Известная певица Злата Огневич показала себя и рассказала о предпочтениях

На фото Злата позировала в черном платье без белья. Красотка волосы оставила распущенными, а сама соблазнительно выгнулась, сидя на бортике. На втором снимке Злата уже стояла и взялась рукой за зону декольте, изображая наслаждение. Фотографии вышли довольно нежными и даже соблазнительными. Об этом пишете Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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ОСЕНЬ 🍂🌂💦 Да, я очень люблю тепло, солнышко, чтобы жара стояла даже ночью 🙌🏾 А вот сегодня поймала себя на мысли, что соскучилась за дождём и лужами, в которых плывут кусочки сахарной ваты! Какая листва сейчас красивая, нужно ловить каждый момент ))) 🤗🤗🤗 Я спасаюсь от осенней хандры тем, что работаю, творю и наблюдаю за жизнью вокруг 😃👀 Ну, и ещё готовлюсь к акустическому концерту в Киеве, который состоится 15 октября @caribbean_club ! Сами видите, времени грустить осенью нет , зато есть супер-вдохновение! В этом году будет много сюрпризов от меня ♥️🎧😜 #ZlataOgnevich #ZOteam #осень 🍁 #streetstyle #новыйАльбом #БОГИНЯ Спасибо за красоту и фото @evangelonia_photographer 🌺

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"Да, я очень люблю тепло, солнышко, чтобы жара стояла даже ночью. А вот сегодня поймала себя на мысли, что соскучилась за дождём и лужами, в которых плывут кусочки сахарной ваты! Какая листва сейчас красивая, нужно ловить каждый момент )))", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Томная красавица", "Боже, какая красотка", "Хороша!", "Красиво! И..хотя нет...очень красиво!", "Ты выйдешь за меня", "Осень, прекрасное время! Без нее мы не могли б думать, о прекрасной зиме!".

Сообщалось, что известная украинская певица Злата Огневич поразила внешностью в пеньюаре.

Злата надела белый пеньюар с красивым вырезом посередине. Бюст лежал под тканью, так и не показавшись. 

Артистка спустила с нежного плеча одежду, придав образу пикантности. Золотые украшения завершили образ звезды. 

Напомним, Злата Огневич восхитила эффектной растяжкой, показав воздушный шпагат

А еще Politeka писала, что мокрая Злата Огневич довела до мурашек, показав свою роскошь без белья

Также Politeka сообщала, что томная Злата Огневич приспустила бретельки и обожгла взглядом, лежа на кровати