ОСЕНЬ 🍂🌂💦 Да, я очень люблю тепло, солнышко, чтобы жара стояла даже ночью 🙌🏾 А вот сегодня поймала себя на мысли, что соскучилась за дождём и лужами, в которых плывут кусочки сахарной ваты! Какая листва сейчас красивая, нужно ловить каждый момент ))) 🤗🤗🤗 Я спасаюсь от осенней хандры тем, что работаю, творю и наблюдаю за жизнью вокруг 😃👀 Ну, и ещё готовлюсь к акустическому концерту в Киеве, который состоится 15 октября @caribbean_club ! Сами видите, времени грустить осенью нет , зато есть супер-вдохновение! В этом году будет много сюрпризов от меня ♥️🎧😜 #ZlataOgnevich #ZOteam #осень 🍁 #streetstyle #новыйАльбом #БОГИНЯ Спасибо за красоту и фото @evangelonia_photographer 🌺