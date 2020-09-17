Известная певица Злата Огневич показала себя и рассказала о премьере

На фото красотка позировала в темно-бордовом платье. Мокрая звезда соблазнительно выгнулась, сев на колени и раздвинув ноги. Злата задрала голову, демонстрируя приличное декольте. Как можно заметить, Огневич не надевала белье, а дополнила образ золотыми украшениями. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Новый альбом уже доступен. Какая песня стала любимой. Делись со мной в комментариях", - подписала фото Огневич.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Горячий кадр", "Ух, какая чувственная", "Самая соблазнительная", "Божественно красивая", "Злата,,,вы очень красивая,нежная....но последнее время у вас много фотографий ,где вы стараетесь быть соблазнительной...то позы,то обнажённая немножко...все красиво... но чувствуется,что не ваше....".

Сообщалось, что известная украинская певица Злата Огневич показала себя, рассказав о съемках.

На фото красотка лежала в белье на кровати. Злата спустила бретельки, делая фото максимально жарким. Певица позволила себя снять со спины, а сама развернулась лицом к объективу камеры. Кард получился довольно жарким и соблазнительным.

Напомним, сердцеедка Злата Огневич разгорячила видом в приспущенном пеньюаре

А еще Politeka писала, что роскошная Злата Огневич засветила сестру-красотку

Также Politeka сообщала, что томная Огневич покорила природной красотой, прикрывшись одной шляпкой



