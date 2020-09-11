Известная украинская певица Злата Огневич порадовала поклонников яркими фото с красоткой-сестрой

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась снимками на своей странице в Инстаграм.

«Утренние пробежки помогают мне сконцентрироваться и подумать – как пройдет мой день. 💪🏃‍♀️ Так было всегда, но только не сегодня. 😅🤣 Этим утром я, наконец-то, вытащила сестренку на пробежку и было не до концентрации. 🤦‍♀️ Мы делились советами, поддерживали друг друга, вспоминали детство, смеялись и пробежали 5 км», - поделилась певица.

На фото Злата Огневич запечатлена в топе, спортивных штанах и кроссовках. Ее сестра для пробежки избрала черные шорты и футболку, а также белые кроссовки.

Фолловеры артистки не оставили новые фото без комплиментов.

«Симпатяги», «Оказывается Юля... Выше.. Так вот кто в детстве..кушал хорошо..», «Шикардос», «Сестрички красавицы как же вы похожи», «Злата ❤️❤️👍👍👍 ты красотка», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Злата Огневич рассказывала, что с родной сестрой Юлией у нее были непростые отношения в детстве. Девочки часто даже дрались. Но с годами они стали лучшими подругами.

Напомним, Злата Огневич посветила грудью в топе из веревочек, прогулявшись по Киеву: можно смотреть вечно.

Как сообщала Politeka, Злата Огневич в прозрачном платье без капли смущения развалилась на ступеньках: "Как в сказке".

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