Відома співачка Злата Огневич показала себе і розповіла про переваги

На фото Злата позувала в чорній сукні без білизни. Красуня волосся залишила розпущеним, а сама спокусливо вигнулася, сидячи на бортику. На другому знімку Злата вже стояла і взялася рукою за зону декольте, зображуючи насолоду. Фотографії вийшли досить ніжними і навіть спокусливими. Про це пишете Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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ОСЕНЬ 🍂🌂💦 Да, я очень люблю тепло, солнышко, чтобы жара стояла даже ночью 🙌🏾 А вот сегодня поймала себя на мысли, что соскучилась за дождём и лужами, в которых плывут кусочки сахарной ваты! Какая листва сейчас красивая, нужно ловить каждый момент ))) 🤗🤗🤗 Я спасаюсь от осенней хандры тем, что работаю, творю и наблюдаю за жизнью вокруг 😃👀 Ну, и ещё готовлюсь к акустическому концерту в Киеве, который состоится 15 октября @caribbean_club ! Сами видите, времени грустить осенью нет , зато есть супер-вдохновение! В этом году будет много сюрпризов от меня ♥️🎧😜 #ZlataOgnevich #ZOteam #осень 🍁 #streetstyle #новыйАльбом #БОГИНЯ Спасибо за красоту и фото @evangelonia_photographer 🌺

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"Так, я дуже люблю тепло, сонечко, щоб спека стояла навіть вночі. А ось сьогодні зловила себе на думці, що скучила за дощем і калюжами, в яких пливуть шматочки цукрової вати! Яке листя зараз красиве, потрібно ловити кожен момент)))", - написала зірка.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Томна красуня", "Боже, яка красуня", " Хороша!", "Красиво! І..хоча ні...дуже красиво!", "Ти вийдеш за мене", " осінь, прекрасний час! Без неї ми не могли б думати, про прекрасну зиму!".

Повідомлялося, що відома українська співачка Злата Огневич вразила зовнішністю в пеньюарі.

Злата одягла білий пеньюар з красивим вирізом посередині. Бюст лежав під тканиною, так і не показавшись. 

Артистка спустила з ніжного плеча одяг, надавши образу пікантності. Золоті прикраси завершили образ зірки. 

Нагадавши, Злата Огневич захопила ефектною розтяжкою, показавши повітряний шпагат

А ще Politeka писала, що мокра Злата Огневич довела до мурашок, показавши свою розкіш без білизни

Також Politeka повідомляла, що томна Злата Огневич приспустила бретельки і обпекла поглядом, лежачи на ліжку