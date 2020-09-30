Відома співачка Злата Огневич показала себе і розповіла про переваги

На фото Злата позувала в чорній сукні без білизни. Красуня волосся залишила розпущеним, а сама спокусливо вигнулася, сидячи на бортику. На другому знімку Злата вже стояла і взялася рукою за зону декольте, зображуючи насолоду. Фотографії вийшли досить ніжними і навіть спокусливими. Про це пишете Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.



"Так, я дуже люблю тепло, сонечко, щоб спека стояла навіть вночі. А ось сьогодні зловила себе на думці, що скучила за дощем і калюжами, в яких пливуть шматочки цукрової вати! Яке листя зараз красиве, потрібно ловити кожен момент)))", - написала зірка.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Томна красуня", "Боже, яка красуня", " Хороша!", "Красиво! І..хоча ні...дуже красиво!", "Ти вийдеш за мене", " осінь, прекрасний час! Без неї ми не могли б думати, про прекрасну зиму!".

Повідомлялося, що відома українська співачка Злата Огневич вразила зовнішністю в пеньюарі.

Злата одягла білий пеньюар з красивим вирізом посередині. Бюст лежав під тканиною, так і не показавшись.

Артистка спустила з ніжного плеча одяг, надавши образу пікантності. Золоті прикраси завершили образ зірки.

Нагадавши, Злата Огневич захопила ефектною розтяжкою, показавши повітряний шпагат

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