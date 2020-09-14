Известная украинская певица Злата Огневич показала себя, рассказав о съемках

На фото красотка лежала в белье на кровати. Злата спустила бретельки, делая фото максимально жарким. Певица позволила себя снять со спины, а сама развернулась лицом к объективу камеры. Кард получился довольно жарким и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Зняли романтическое видео под песню "Взгляд". На днях еду смотреть предварительный монтаж", - написала Злата.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау, ждем", "Красотка", "Ого, уверена, оно будет невероятным", "Песня очень красивая", "Шоколадка", "Ты хочешь чтобы мозг совсем вскипел ??? Ты зачем такое делаешь?????", "Злата - ты соблазн".

Ранее мы писали, что известная украинская певица Злата Огневич поразила внешностью в пеньюаре.

Злата надела белый пеньюар с красивым вырезом посередине. Бюст лежал под тканью, так и не показавшись.

Артистка спустила с нежного плеча одежду, придав образу пикантности. Золотые украшения завершили образ звезды.

Сообщалось, что известная украинская певица Злата Огневич показала свое умение в гимнастических лентах.

На фото Злата позировала в красном комбинезоне, у которого была открыта спина. Огневич собрала волосы в хвост, чтобы не мешали.

Напомним, роскошная Злата Огневич засветила сестру-красотку

А еще Politeka сообщала, что томная Огневич покорила природной красотой, прикрывшись одной шляпкой

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