Шоумен Тарзан обратился к российскому певцу Стасу Костюшкину после скандала с изменой Наташе Королевой
Знаменитость выложил на своей странице видеоролик в котором поделился своими переживаниями из-за резонансной истории, передает Politeka.net. Он поблагодарил бывшего солиста группы "Чай вдвоем" за поддержку в такой непростой ситуаци, посвятив стихотворение:
"Спасибо, Стас, за все слова.
Но мораль сей басни такова,
Что слишком велика цена
Уплачена природе, к сожалению.
Ведь за уменье говорить
И тягу нас к прямохождению
Теряем мы умение любить и сострадать,
Теряем мы умение к прощению".
В описании Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) отметил, что привел строчки из переписки со знаменитым певцом.
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"Не уверен,что ВСЕМ будет доступен смысл ,ведь ПОНИМАНИЕ доступно не всем...Стас,спасибо за то,что ещё не "эволюционировал".🙏💪".
Ранее Стас Костюшкин опубликовала в микроблоге совместное видео с Тарзаном. Звезды с обнаженными торсами устроили жаркие танцы на камеру, чем вызвали неоднозначную реакцию своих поклонников. Примечательно, что экс-участник "Чай вдвоем" выбрал песню Наташи Королевой - "Маленькая страна".
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