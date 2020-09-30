Шоумен Тарзан обратился к российскому певцу Стасу Костюшкину после скандала с изменой Наташе Королевой

Знаменитость выложил на своей странице видеоролик в котором поделился своими переживаниями из-за резонансной истории, передает Politeka.net. Он поблагодарил бывшего солиста группы "Чай вдвоем" за поддержку в такой непростой ситуаци, посвятив стихотворение:

"Спасибо, Стас, за все слова.

Но мораль сей басни такова,

Что слишком велика цена

Уплачена природе, к сожалению.

Ведь за уменье говорить

И тягу нас к прямохождению

Теряем мы умение любить и сострадать,

Теряем мы умение к прощению".

В описании Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) отметил, что привел строчки из переписки со знаменитым певцом.

"Не уверен,что ВСЕМ будет доступен смысл ,ведь ПОНИМАНИЕ доступно не всем...Стас,спасибо за то,что ещё не "эволюционировал".🙏💪".

Ранее Стас Костюшкин опубликовала в микроблоге совместное видео с Тарзаном. Звезды с обнаженными торсами устроили жаркие танцы на камеру, чем вызвали неоднозначную реакцию своих поклонников. Примечательно, что экс-участник "Чай вдвоем" выбрал песню Наташи Королевой - "Маленькая страна".

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