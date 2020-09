View this post on Instagram

..из переписки @tarzan___official и @stas_kostyushkin_official . Не уверен,что ВСЕМ будет доступен смысл ,ведь ПОНИМАНИЕ доступно не всем...Стас,спасибо за то,что ещё не "эволюционировал".🙏💪 #тарзан #стаскостюшкин