47-летняя певица Наташа Королева, которой изменил Тарзан и сообщил об этом на весь свет, нашла способ бороться со стрессом
Как передает Politeka.net, артистка опубликовала провокативные кадры в своих "сториз" в Инстаграм, на которых предстала рядом с подружкой, известным адвокатом и светской львицей Идой Достман. Красотки объявили, что "сидят в центре Москвы".
Разгоряченная алкоголем Королева спела несколько строчек из песен и заявила, что нашла, с кем «бухнуть, посидеть и по-телкински перетереть весь тот пи**ец». После душевного совместного песнопения перед камерой Достман добавила: "Для чего нужны друзья..."
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На следующих кадрах Королева в печали предстала поедающей огромный десерт с ягодами.
"Я просто не могу пережить вот это и не заснять", - прокомментировала Ида, на что Наташа, вооруженная вилкой, ответила: "Лучшая диета от любого стресса - сожрать побольше сладкого вкусного десерта".
Напомним, почти 20-летний брак Наташи Королевой и Сергея Глушко (настоящее имя Тарзана, - ред.) претерпевает в последнее время серьезные проблемы. Выяснилось, что стриптизер изменил своей супруге с молодой безызвестной актрисой Анастасией Шульженко. Девушка оказалась, ко всему прочему, еще и беременной, по ее словам, от Тарзана.
Поставленный в тупик Глушко выставил в Инстаграм видео с признанием, однако, затем одумался и удалил его. Тем не менее, позор уже успел лечь на плечи его родных и близких.
Брат артиста, Александр, заявил на телевидении, что их матери стало плохо в результате скандала: «За ним разве уследишь. У каждого из нас своя жизнь. Что могут сказать в сложившейся ситуации наши старые родители — матери плохо. Они хотели этого добиться?»
Напомним, что униженный Тарзан рассказал об изменах Наташе Королевой и беременной любовнице: "Меня развели, я повелся".
Как сообщала Politeka, любовница Тарзана показала утехи с мужем Королевой, раскрыв подноготную романа: «Делали это на глазах…»