Шоумен Тарзан звернувся до російського співака Стаса Костюшкіна після скандалу зі зрадою Наташі Корольової
Знаменитість виклав на своїй сторінці відеоролик в якому поділився своїми переживаннями через резонансну історію, передає Politeka.net. Він подякував колишньому солістові групи "Чай удвох" за підтримку в такій непростій ситуації, присвятивши вірш:
"Спасибі, Стас, за всі слова.
Але мораль цієї байки така,
Що занадто велика ціна
Сплачена природі, на жаль.
Адже за вміння говорити
І тягу нас до прямоходіння
Втрачаємо ми вміння любити і співчувати,
Втрачаємо ми вміння до прощення".
В описі Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана) зазначив, що привів рядки з листування зі знаменитим співаком.
Ураган насувається на Харків у розпал карантину: зроблено термінове попередження
Сумну таємницю бездітної Ольги Бузової розкрили в мережі: "Якщо вона завагітніє, то..."
Подорослішала дочка Кіркорова потрясла зовнішністю: "Булькаті обидва"
"Їхали сім'єю": з'явилися кадри трагічної ДТП під Одесою, авто відкинуло на знак
"Не впевнений ,що всім буде доступний сенс, адже розуміння доступне не всім...Стас, дякую за те, що ще не "еволюціонував".🙏💪".
Раніше Стас Костюшкін опублікувала в мікроблозі спільне відео з Тарзаном. Зірки з оголеними торсами влаштували спекотні танці на камеру, чим викликали неоднозначну реакцію своїх шанувальників. Примітно, що екс-учасник "Чай удвох" вибрав пісню Наташі Корольової - "маленька країна".
Нагадавши, спливла несподівана правда про Тарзана до знайомства з королевою: "у них з Наташею насправді..."
Як повідомляла Politeka, п'яна Королева вийшла в ефір після зради Тарзана і зірвалася на мат: "не можу пережити..."