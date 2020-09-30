Шоумен Тарзан звернувся до російського співака Стаса Костюшкіна після скандалу зі зрадою Наташі Корольової

Знаменитість виклав на своїй сторінці відеоролик в якому поділився своїми переживаннями через резонансну історію, передає Politeka.net. Він подякував колишньому солістові групи "Чай удвох" за підтримку в такій непростій ситуації, присвятивши вірш:

"Спасибі, Стас, за всі слова.
Але мораль цієї байки така,
Що занадто велика ціна
Сплачена природі, на жаль.
Адже за вміння говорити
І тягу нас до прямоходіння
Втрачаємо ми вміння любити і співчувати,
Втрачаємо ми вміння до прощення".

В описі Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана) зазначив, що привів рядки з листування зі знаменитим співаком.

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"Не впевнений ,що всім буде доступний сенс, адже розуміння доступне не всім...Стас, дякую за те, що ще не "еволюціонував".🙏💪".

Раніше Стас Костюшкін опублікувала в мікроблозі спільне відео з Тарзаном. Зірки з оголеними торсами влаштували спекотні танці на камеру, чим викликали неоднозначну реакцію своїх шанувальників. Примітно, що екс-учасник "Чай удвох" вибрав пісню Наташі Корольової - "маленька країна".

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