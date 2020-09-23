Певица Наташа Королева заговорила о втором шансе после скандала с беременной любовницей ее мужа Тарзана

Как сообщает Politeka.net, знаменитость посвятила семейным откровениям новый пост на своей странице в "Инстаграм". Исполнительница выложила видео с фрагментом своего нового трека под названием "Красная помада". На фото-обложке можно видна лишь часть головы и плечо Наташи, которая предстала на красном фоне с ярко-алой помадой и серьгами.

"Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновлённой структурой семейных ролей, а другие теряют все то немногое, чем владели! В японском языке слово Кризис состоит из 2 иероглифов один переводится "Разрушение", второй "Шанс"! Разрушение даёт нам новый шанс!", - написала Королева. Вероятно певица намекает, что простит Тарзана. Однако в песне можно услышать: "Он оказался не тот".

Стоит напомнить, что накануне в их семье прогремел нешуточный скандал. Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) публично признался в своих изменах с малоизвестной актрисой Анастасией Шульженко. Девушка заявила, что беременна от шоумена, а Наташа Королева и ее супруг подали заявление о краже драгоценностей из квартиры.

Некоторые пользователи соцсети предположили, что вся история с изменами была показана ради шумихи и продвижения нового проекта:

"Ну вот, теперь понятно, к чему эта движуха с изменами. Реклама новой песни"; "Все ради пиара, все сами придумали! Как пошло! Грязно! Ничего святого 👎👎👎"; "Наташа, он тебя позорит всю жизнь. Не пара, не пара, не пара..."; "Хайпанули"; "Было бы что спасать... да и не о втором шансе речь. Ваш муж, наделал в штаны, поняв, что его может ждать участь мужа Лолиты. Облил помоями любовницу. Лишь бы выкарабкаться самому. Это Ваше решение, с кем и как вы будете жить. Какие могут быть новые правила и структура ролей? Вам с этим жить. Вам ловить на себе смешки".

Напомним, что униженный Тарзан рассказал об изменах Наташе Королевой и беременной любовнице: "Меня развели, я повелся".

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