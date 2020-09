Известная модель Алена Омович, которую часто называют украинской Кардашьян, блеснула аппетитной фигурой в откровенном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

Модель совершенно не стесняется свой фигуры, без устали совершенствуя ее у пластических хирургов. Также девушка очень активно делится в Инстаграм своими фотографиями.

Так и сейчас модель, полностью раздевшись в ванной, предстала в новом образе, попросив фанатов оценить ее внешность по десятибальной шкале.

"А я напоминаю, что самые яркие и сочные фотки вы можете увидеть на моем аккаунте в OnlyFans🤙🏼 Ссылка в шапке профиля👆🏻Как вам образ с моей крайней съёмки ?😈 Оцените от 1 до 10🔥👇🏻", – предложила своим фанатам модель.

Поклонники не остались равнодушными к просьбе Алены. За короткое время они поставили под фото более 4 тысяч лайков и оставили множество комментариев, оценив роскошный бюст модели, украшенный бусинами.

"😍😍💗💗💛💛🥰👑 Красотааа😍😍😍😍❤️ 😍 Шикарно🔥 10, you look like cleopatra Вау, как это красиво 😍👑 Prettiest ❤️ Клеопатра😍 💦👅🍑👌🍆 Рабыня из аура русская версия 🔥 Клеопатра❤️ 😍", – написали они.

Politeka писала, что известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, превратилась в роковую диву в новом наряде. Алена каждый день публикует новые фото в самых разных нарядах и образах, чтобы привлекать внимание к себе и продолжать набирать все большее количество фанатов. Дело в том, что модель работает с интернет магазинами одежды, поэтому постоянно снимается для рекламы белья и одежды.

Омович также демонстрирует фигуру, ведь скрывать свои формы после многочисленной пластики она также не собирается. Так как девушка сделала бюст и увеличила его на несколько размеров, в платьях Алена неизменно делает на этом акцент. В красном платье с тонкими лямками девушка блеснула на улице, выпятив формы вперед и подчеркнув тонкую талию.

