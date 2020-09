Відома модель Олена Омович, яку часто називають Українською Кардашьян, блиснула апетитною фігурою у відвертому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Модель абсолютно не соромиться свій фігури, невтомно вдосконалюючи її у пластичних хірургів. Також дівчина дуже активно ділиться в Instagram своїми фотографіями.

Так і зараз модель, повністю роздягнувшись у ванній, постала в новому образі, попросивши фанатів оцінити її зовнішність за десятибальною шкалою.

"А я нагадую, що найяскравіші і соковиті фотки ви можете побачити на моєму акаунті в OnlyFans🤙 🏼 посилання в шапці профілю 👆 🏻 як вам образ з моєї крайньої зйомки ?😈 Оцініть від 1 до 10🔥 👇 🏻", – запропонувала своїм фанатам модель.

Шанувальники не залишилися байдужими до прохання Олени. За короткий час вони поставили під фото більше 4 тисяч лайків і залишили безліч коментарів, оцінивши розкішний бюст моделі, прикрашений намистинами.

"😍😍💗💗💛💛🥰👑 Красотааа😍😍😍😍❤️ 😍 Шикарно🔥 10, you look like cleopatra Вау, як це красиво 😍👑 Prettiest ❤️ Клеопатра😍 💦👅🍑👌🍆 Рабиня з аура російська версія 🔥 Клеопатра❤️ 😍", – написали вони.

Politeka писала, що відома модель Олена Омович, яку називають Українською Кардашьян, перетворилася на фатальну диву в новому вбранні. Олена щодня публікує нові фото в самих різних нарядах і образах, щоб привертати увагу до себе і продовжувати набирати все більшу кількість фанатів. Справа в тому, що модель працює з інтернет магазинами одягу, тому постійно знімається для реклами білизни та одягу.

Омович також демонструє фігуру, адже приховувати свої форми після численної пластики вона також не збирається. Так як дівчина зробила бюст і збільшила його на кілька розмірів, в сукнях Олена незмінно робить на цьому акцент. У червоній сукні з тонкими лямками дівчина блиснула на вулиці, вип'ятивши форми вперед і підкресливши тонку талію.

Нагадавши, Українська Кардашьян в бікіні влаштувала вологі ігри, кадри для сильних духом.

Ще Politeka писала, що Українська Кардашьян перед дзеркалом продемонструвала соковитий бюст в топі.

Також Politeka повідомляла, що Українська Кардашьян зігнулася і приголомшила пікантною позою в міні-бікіні.