Украинская шоувумен и травести-дива Монро показала, как следит за своей красотой

Знаменитость в своем микроблоге в "Инстаграм" опубликовала пикантные кадры без белья, передает Politeka.net. Красотка нанесла на лицо косметику, которая оставила заметные разноцветные следы. Волосы Монро спрятала под платком, но кроме него никакой одежды на шоувумен не видно. Вдобавок, она с томным взглядом приложила ладонь к лицу.

"Мур Мяу😺 Мои клубнички, сорри, что вчера не успела ответить на многие ваши вопросы 🙏 На весь день зависла на съемках засекреченного проекта, На котором нельзя было пользоваться телефоном. Каждый участник подписывал контракт о неразглашении до премьеры, по которому штраф в размере стоимости моей почки за фото или видео съемку", - поделилась подробностями своей жизни Монро.

Она также посоветовала своим поклонникам правильно настраиваться для достижения успехов и не отчаиваться:

"На Земле миллиарды людей. Ладно, Вы не знаете китайского. Ок. Оставляем наших. Наши все либо заняты либо придурки😒 ок. Если вы живете с такой установкой, именно придурки вам и будут попадаться. Но мне уже за 50! А у женщины за за на рынке невест шансов нет. Ну тогда может попробовать с иностранцем?".

Пользователи социальной сети оценили внешность и жизненную мудрость Монро в комментариях:

"Монро, Вы не нарцис, т.к у людей с нрл отсутствует эмпатия, а у Вас она есть"; "Монро , круто.. 🔥 ну не дразни с мейкапом , давай лайф и все свои любимые тенюшки и помадки .. 😻💋"; "Этот приём в макияже делала еще в далёком 1998году...у Вас всегда восхитительный макияж 🌹🌹🌹🔥"; "Господи, да это просто брюллик среди всей сокровищницы мыслей!".

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