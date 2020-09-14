Украинская шоувумен травести-дива Монро похвасталась экстремально откровенным образом

Как сообщает Politeka.net, звезда опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" пикантное фото в черно-белом формате. На нем она предстала верхом на стуле, широко раздвинув ноги. Из одежды на знаменитости можно заметить только туфли на высокой шпильке - все интимные части тела она прикрыла куском черной ткани, которая широким полотном развернулась на полу.

травести-дива монро

"Я очень рада принять участие в фотопроекте #антиэйджизм от фотографа @trisha_morning , который демонстрирует красоту и эстетику тела, не зависимо от форм и возраста", - подписала Монро свою работу. - "Идеальные формы только у скульптур, но они в музеях, а в жизни все по-настоящему. Так давайте принимать это настоящее и любоваться!".

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Я очень рада принять участие в фотопроекте #антиэйджизм от фотографа @trisha_morning , который демонстрирует красоту и эстетику тела, не зависимо от форм и возраста. К сожалению Современное общество все еще живет в суровых рамках и стереотипах касаемо восприятия обнаженного тела, особенно если тебе уже чуть за 30-ть, сексуальности и простого желания быть собой. Полноценная жизнь не заканчивается, когда ты видишь в зеркале целюлит, складочки или морщины. Это наглядные, нормальные и естественные признаки того, что ты проживаешь свою жизнь, со всеми радостями, горестями, победами и поражениями. Идеальные формы только у скульптур, но они в музеях, а в жизни все по-настоящему. Так давайте принимать это настоящее и любоваться! #неугомоннаяМонро

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Пользователи социальной сети пришли в восторг от необычайно смелой фотосессии в исполнении Монро и прислали ей много комплиментов в комментарии:

"Вау😲😍"; "Безумно чувственно 😍и очень красиво❤️"; "Непревзойденно"; "Шикарное фото, настоящая драма в исполнении дивы Монро"; "Какие шикарные ножки!👀"; "Удивительная красота!!! 👍🏻🤗"; "Очень женственно 🌹"; "Вы супер Монро я вами восхищаюсь".

Напомним, что травести-дива Монро удивила переменами во внешности, о горячей блондинке можно забыть: «Тебе идет».

Также Politeka писала, что раскованная травести-дива Монро сразила наповал видом без белья и признанием: "Мне уже за 50!".

А еще Politeka сообщала, что неугомонная Монро затмила Леди Гагу экстравагантным образом без белья: "Фотосет - бомба".