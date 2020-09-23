Украинская шоувумен, травести-дива Монро откровенно рассказала о своих несовершенствах

Звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм, в котором рассказала о том, что с ней тоже случаются неловкие ситуации, как и с любым другим человеком. Об этом пишет Politeka.net.

«Не поверите, Но я потею. Не то, чтобы льется, Но в душном помещении, после кофе или алкоголя, на стрессе иногда рубашечка или футболочка предательски идет пятнами. Даже после нанесения самого стойкое деза…И это нормально, естественно и не трагедия… Этот пост не оправдание за потные разводы на моей рубашке во время последнего #музОбоз с Лешей Донцовым, это просто напоминалка, что бывают нюансы, которые ну никак не портят общую картину, Где главное эмоции и настроение», - написала Монро.

Она также добавила, что ее не стоит обвинять в бодишейминге.

«Обвинения в бодишейминге я бы приняла, если бы сама себя, шутя, не называла Свининой. Я не вижу трагедии и проблемы в пару кг на талии и бедрах, и в купальнике поверх хфЫгурЫ. Но, когда тебе тяжко выполнять пируэты из-за лишнего веса, Это видят все, как и твои потные подмышки», - заметила дива.

Она также поделилась яркими и забавными совместными снимками с тем самым ведущим Алексеем Донцовым, которого упоминала в посте.

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