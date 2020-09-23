Украинская шоувумен, травести-дива Монро откровенно рассказала о своих несовершенствах
Звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм, в котором рассказала о том, что с ней тоже случаются неловкие ситуации, как и с любым другим человеком. Об этом пишет Politeka.net.
«Не поверите, Но я потею. Не то, чтобы льется, Но в душном помещении, после кофе или алкоголя, на стрессе иногда рубашечка или футболочка предательски идет пятнами. Даже после нанесения самого стойкое деза…И это нормально, естественно и не трагедия… Этот пост не оправдание за потные разводы на моей рубашке во время последнего #музОбоз с Лешей Донцовым, это просто напоминалка, что бывают нюансы, которые ну никак не портят общую картину, Где главное эмоции и настроение», - написала Монро.
Она также добавила, что ее не стоит обвинять в бодишейминге.
Ани Лорак подчеркнула округлившийся животик облегающим нарядом: "Жалко, что не с Эмином"
«Родная мать такое не допустила бы»: выяснилось, как будет выглядеть дочь Пугачевой и Галкина в 17 лет
Экс-солистка «Серебро» напугала формой бюста, устроив фотосессию посреди поля: «Ужасные...»
Роскошная Асмус вышла в свет и показала, что потерял Харламов: "Лучше Кошкиной"
«Обвинения в бодишейминге я бы приняла, если бы сама себя, шутя, не называла Свининой. Я не вижу трагедии и проблемы в пару кг на талии и бедрах, и в купальнике поверх хфЫгурЫ. Но, когда тебе тяжко выполнять пируэты из-за лишнего веса, Это видят все, как и твои потные подмышки», - заметила дива.
Она также поделилась яркими и забавными совместными снимками с тем самым ведущим Алексеем Донцовым, которого упоминала в посте.
Напомним, яркую травести-диву Монро спутали с Ольгой Сумской, кадры облетели сеть.
Как сообщала Politeka, раскованная травести-дива Монро сразила наповал видом без белья и признанием.
Также Politeka писала, что травести-дива Монро сбросила одежду и вызвала восторг неприличной позой.