Українська травесті-діва Монро розсмішила комічним випадком разом з колегами по шоу-бізнесу.

Вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фрагмент програми "Суперінтуїція", учасницею якої колись стала, передає Politeka.net.

Події в кадрі викликають подив, якщо подивитися повний випуск програми. Так співачка Ольга Полякова жартома лягла грудьми на тумбу з кнопкою, а Олег Винник схопив її за шию і потряс зі словами: "Та що ти робиш". При цьому різка метаморфоза відбувається на обличчі Монро: спочатку вона сміється з широко розкритим ротом, а потім її спотворює гримаса жаху від того, що відбувається. Втім, незабаром ситуація устаканилася, і посмішка повернулася на обличчя шоувумен.

"Ой 😆 😅 😂 мене дорікнули в серйозності і депресивності останніх кількох постів. Отримайте хвилинку дорослого гумору від моїх фанів. Нам би тріо записати 😉 всі премії будуть наші", - зазначила Монро в описі.

Варто відзначити яскравий образ, який травесті-діва вибрала для програми: вона одягла вблестящее різнобарвне плаття і сріблясту підвіску, а також зробила пишну кучеряву зачіску. Користувачі соціальної мережі в коментарях висловили свою думку про побачене:

"Монро, Ви занадто розумні, начитані, талановиті. А ті, хто страждають комплексом неповноцінності - їх проблеми. Кому здається-нехай хрестятися 😁 ви шикарна, Я не перестаю вами захоплюватися😇 👍"; " ой ржу😂 😂 😂"; " це шедевр!!!🔥 🔥 🔥 😂 😂 😂 "; "Що там відбувається";" ось це зміна емоцій👍 🏻 😂".

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