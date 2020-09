View this post on Instagram

Angelia Jolie and her daughters Zahra and Vivian They went to dinner to mark National Daughter's Day🥺♥️. . قلبيي الي تحتفل مع بناتها بيوم الابنة الوطني👌🏻♥️♥️. . #angelinajolie #angelinajolieedit #angelinajoliekids #angelinajolieofficial #angelinajoliefans #angelinajoliepitt #angelinajoliestyle #angelinajoliequeen #jolie #joliepitt #انجلينا_جولي #أنجلينا_جولي