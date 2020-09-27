Голливудская актриса Анджелина Джоли сходила на ужин со своими дочками

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм появились фото Джоли с ее дочками. Их сфотографировали, когда они направлялись на ужин. Джоли традиционно была одета в черное платье. Ее младшая дочка Вивьен надела джинсы и кофту. Фурор среди поклонников произвел внешний вид 15-летней Захары, которая была одета в джинсы и черный топ, который обтянул ее округлившуюся фигуру. Волосы девочки были заплетены в косички. Все семейство было в медицинских масках.

«Анджелина Джоли с дочерями Захрой и Вивьен. Они пошли на ужин по случаю Национального дня дочерей», - подписали фото авторы аккаунта.

Тот факт, что с Джоли и девочками не было старшей биологической дочки Анджелины и Брэда Шайло может свидетельствовать о том, что девочка все еще считает себя мальчиком и не намерена прерывать свою трансформацию. Хотя в последнее время в западной прессе ходят слухи, что Шайло стала появляться на людях в женских нарядах.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли соблазнила образом в черной облегающей маечке, под которую она не стала надевать лифчик. Актриса выбрала длинные черные брюки, которые завершили образ. Отметим, что в последнее время Джоли часто появляется на публике одна и в сопровождении детей.

Напомним, что двойники Анджелины Джоли сводят с ума своей красотой: даже Брэд Питт не устоит.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли ошеломила болезненной худобой на прогулке с дочками: «Утратила красоту».

Также Politeka писала, что помолодевший Брэд Питт произвел фурор внешним видом, Джоли оценит: "Легенда возвращается".