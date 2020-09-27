Голлівудська актриса Анджеліна Джолі сходила на вечерю зі своїми дочками

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram з'явилися фото Джолі з її дочками. Їх сфотографували, коли вони прямували на вечерю. Джолі традиційно була одягнена в чорну сукню. Її молодша дочка Вів'єн одягла джинси і кофту. Фурор серед шанувальників справив зовнішній вигляд 15-річної Захари, яка була одягнена в джинси і чорний топ, який обтягнув її округлу фігуру. Волосся дівчинки було заплетене в кіски. Все сімейство було в медичних масках.

"Анджеліна Джолі з дочками Захрою і Вів'єн. Вони пішли на вечерю з нагоди Національного дня дочок", - підписали фото автори аккаунта.

Той факт, що з Джолі і дівчатками не було старшої біологічної дочки Анджеліни і Бреда Шайло може свідчити про те, що дівчинка все ще вважає себе хлопчиком і не має наміру переривати свою трансформацію. Хоча останнім часом в західній пресі ходять чутки, що Шайло стала з'являтися на людях в жіночих нарядах.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі спокусила образом в чорній облягаючій маєчці, під яку вона не стала надягати ліфчик. Актриса вибрала довгі чорні штани, які завершили образ. Відзначимо, що останнім часом Джолі часто з'являється на публіці одна і в супроводі дітей.

Нагадаємо, що двійники Анджеліни Джолі зводять з розуму своєю красою: навіть Бред Пітт не встоїть.

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі приголомшила болючою худорбою на прогулянці з дочками: «втратила красу».

Також Politeka писала, що помолоділий Бред Пітт викликав фурор зовнішнім виглядом, Джолі оцінить:"Легенда повертається".