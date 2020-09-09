56-летняя знаменитость актер Брэд Питт снялся в рекламе известного бренда
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию в социальных сетях.
На кадрах видно, что Брэд со стильной прической и помолодевшим лицом одет в темные брюки и белую рубашку, в руках у него пиджак.
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Обращает на себя внимание также тот факт, что на актере нет бороды, которую на нем привыкли видеть в последнее время. После работы бритвы его лицо также выглядит помолодевшим и посвежевшим.
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Поклонники не обошли вниманием столь кардинальное изменение внешности знаменитого актера, оставив множество положительных комментариев, в которых восхищаются своим любимчиком.
Politeka сообщала, что Брэд Питт удивил поклонников своим «запущенным» внешним видом на улицах Малибу. 56-летний голливудский актер попал в объективы камер папарацци во время прогулке по улице со своим другом, басистом группы Red Hot Chili Peppers Майклом Бэлзари.
На снимках Питт выглядит очень небрежно. На нем широкие джинсы и простая свободная рубашка цвета хаки, которая явно не красит актера. Волосы Питта свободно висят без какой-либо укладки. Многие поклонники посчитали, что бывший муж Анджелины Джоли выглядит «запущенно».
Брэд Питт так и не смог помириться со старшим сыном Мэддоксом, который продолжает игнорировать отца, а теперь лишился возможности общаться и еще с одним сыном.
Страсти в семье голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта никак не утихнут даже после их развода. Так, выяснилось, что Питт в последнее время активно старался помириться с их старшим приемным сыном Мэддоксом.
Конфликт между ними разгорелся еще когда Джоли и Питт только подали на развод. При этом актриса утверждала, что ее бывший муж был жесток по отношению к сыну во время их ссоры на борту самолета. Обвинения в жестоком обращении с детьми позже были сняты с Питта, однако его отношения с Мэддоксом так и не наладились.
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