Двойники Джоли есть во всем мире

В сети активно обсуждают роман Брэда Питта с юной копией Анджелины Джоли

Как стало известно, голливудский актер уже долгое время встречается с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски. Питт, по сообщениям прессы, даже привез молодую любовницу в свое поместье во Франции, где он играл свадьбу с Джоли.

Как передает Politeka.net, Николь Потуральски хоть и напоминает по типажу Джоли. Но все же не является ее двойником, в отличие от девушек, которые строят свою карьеру, опираясь на сильное сходство со звездой.

Так, например, американка Мелисса Бейзен называет себя главным косплеером Малефисенты. Девушка очень похожа на Анджелину, поэтому все ее киношные образы удаются ей на ура.

А вот Лина Сэндс является одной из самых узнаваемых «Анджелин». В качестве двойника ее даже пригласили выступать на подиуме.

Своя Анджелина Джоли есть и в Украине. Певица и участница «Фабрики звезд» Татьяна Воржева очень похожа на голливудскую актриса. Особенно, в последнее время.

Жена рэпера ST Ассоль Васильева тоже пытается подражать Энджи. Внешность красотки действительно имеет сходство с актрисой, благодаря губам и разрезу глаз.

Модель Алия Нуриева благодаря сходству с Джоли стала очень популярной в сети. Правда, красотка сильно ретуширует снимки, чтобы быть похожей на звезду.

А вот Дени Карлсон фотошоп не к чему. Несмотря на грубоватые черты лица, ее сходство с Джоли впечатляет.

Напомним, что Питт променял Джоли и Энистон на молодую модель, детали бурного романа: "Как влюбленные подростки...".

Как сообщала Politeka, всплыла пикантная правда о молодой любовнице Брэда Питта и ее 68-летнем муже: "Николь все еще...".

Также Politeka писала, что роман Брэда Питта с молоденькой моделью заставил Джоли понервничать: "озабочена она только...".