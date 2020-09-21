Известная голливудская актриса Анджелина Джоли вышла прогуляться по магазинам со своими дочками

Как передает Politeka.net, свежие фото, снятые папарацци, появились на фан-аккаунтах Джоли в Инстаграм. Актриса была одета в черные джинсы и черную футболку. С ней на прогулку вышли сразу три ее дочки: Шайло, Захара и Вивьен. Семью засняли в магазине игрушек, где Джоли внимательно рассматривала пазлы и кукол.

Отметим, что Джоли выглядела невероятно худой. С последней прогулки ее руки стали еще тоньше.

«Мы очень по тебе скучаем», - подписали фото авторы канала.

Стоит отметить, что под постом разгорелась настоящая дискуссия по поводу внешнего вида актрисы и ее детей. Большинство поклонников интересовал вопрос, до сих пор ли дочка Джоли и Питта хочет стать мальчиком, или уже одумалась.

«Она всегда в чёрном», «О! Девочки как девочки! Одумалась, мать?», «Одна Захара всегда опрятная, и фигурка огонь», «А что изменилось с последней ее прогулки? В Тотал блэк она уже давно!», «Милая», «Шайло снова похожа на девочку, ура!)», «А дочка отрастила волосы, может она передумала стать мальчиком», «Энджи давно утратила свою красоту. Зачем все время постить этого скелетона», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анджелина Джоли прямо на улице засветила формы без нижнего белья: "Такая горячая".

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