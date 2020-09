View this post on Instagram

Винтажные образы никогда не потеряют своей актуальности. Роскошные локоны в стиле золотого Голливуда, кошачьи стрелки и яркие губы. Это то, что я постаралась воплотить в этом образе🌟 надеюсь вам понравится! Пишите ваши любимые оттенки для губ в комменты💄 и участвуйте в моем розыгрыше подарков для вас, все инструкции в сторис🤍 Пиджак, который греет меня от сквозняка на этом видео @iamstudio🖤 Продукты которые я использую на этом видео: @dior тон forever skin glow @nars румяна цвет dolce vita @toofaced подводка better than sex @toofaced тушь better than sex @vivienesabo карандаш для губ 110 #makeup #makeuptutorial #макияж