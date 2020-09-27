Дочь популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, показала, как преобразилась в голивудском стиле

Девушка выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" видео, в котором раскрыла секреты красоты, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

"Голливудский мейк 💋 Винтажные образы никогда не потеряют своей актуальности. Роскошные локоны в стиле золотого Голливуда, кошачьи стрелки и яркие губы. Это то, что я постаралась воплотить в этом образе🌟 надеюсь вам понравится! Пишите ваши любимые оттенки для губ в комменты💄", - попросила девушка в описании.

В ролике Анна Заворотнюк, чья мама болеет раком, появилась юез макияжа и с полотенцем на голове - видимо, только после душа. Она надела шелковое розовое платье с откровенным декольте, поверх которого накинула лоснящийся пиджак.

Вскоре красотка сняла верхнюю одежду и сняла полотенце, показав естественную структуру своих волос. Дочь актрисы пошагово показала, как можно сделать красивую прическу и привлекательный макияж.

Пользователи социальной сети оценили советы Анны в комментариях к видео:

"Очень понравилось видео👌Макияж🔥Прическа🔥Очень идет👏"; "Такой красотке можно вообще и не краситься 😍"; "Очень красивый образ🌸😍"; "Очень красивая! Очень Вам идет макияж и прическа!🔥"; "Очень красиво. Все со вкусом и минималистично , даже для вечернего макияжа, все выглядит достаточно естественно и не броско. Клас, беру на заметку"; "Вау.. Какая красотка 😍😍😍"; "Полюбила красную помаду после того, как узнала, что она скрывает всю грусть и боль в глазах".

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