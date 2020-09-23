Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк пытается "выжать максимум" из последних солнечных дней

Об этом пишет Politeka.net.

Так, Анна Заворотнюк опубликовала в своем личном Instagram целую подборку новых осенних снимков.

Осеннюю фотосессию наследница Анастасии Заворотнюк решила посвятить мороженому и последним теплым дням в сентябре.

"Ситуация когда страшно захотелось мороженного. Ваниль, клубника или шоколад?", - говорится в подписи к подборке фото.

Для фотосессии роскошная Анна Заворотнюк подобрала кожаную куртку, под которой лишь белая футболка, и джинсы с завышенной талией.

Новая публикация дочери Анастасии Заворотнюк пришлась по душе поклонникам, из-за чего они завалили ее восторженными комментариями.

"В этой ситуации нет другого выхода. Красавица!", "Ты прелесть!", "Шоколад", "Красивая девушка", "Куколка", "Анютка, такая красотка", "Вы очень фотогеничная и красивая", "Клубника с шоколадкой", "Анечка Вы сногсшибательная..", "Ну вы и красотка", "Барби", "Ванильный! А лучше свойский пломбир, Анечка, ты прекрасна, замечательного дня, и береги себя пожалуйста не болей", - написали они под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Анна Заворотнюк похвасталась своим повседневным макияжем.

Юная красотка решила показать своим подписчикам, как красится на каждый день. В начале видео Заворотнюк показывает на камеру свое лицо без косметики, а затем умело демонстрирует свою технику макияжа, который удачно подчеркивает ее естественную красоту, не привлекая к себе лишнего внимания. Результат получился спокойным и освежающим.

На ролике, опубликованном в Instagram, Анна предстает перед зрителями в милом зеленом свитере, который она кокетливо приспустила с плеча, засветив пододетую под него майку.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк поласкала свое нежное лицо на камеру.

Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк завернулась в кожу и сверкнула голыми ногами.