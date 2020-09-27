Дочка популярної актриси Анастасії Заворотнюк, Анна, показала, як перетворилася в голівудському стилі

Дівчина виклала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" відео, в якому розкрила секрети краси, передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

"Голлівудський мейк 💋 Вінтажні образи ніколи не втратять своєї актуальності. Розкішні локони в стилі золотого Голлівуду, котячі стрілки і яскраві губи. Це те, що я постаралася втілити в цьому образі🌟 сподіваюся вам сподобається! Пишіть ваші улюблені відтінки для губ в коменти💄", - попросила дівчина в описі.

У ролику Анна Заворотнюк, чия мама хворіє на рак, з'явилася юез макіяжу і з рушником на голові - мабуть, тільки після душу. Вона одягла шовкову рожеву сукню з відвертим декольте, поверх якого накинула лискучий піджак.

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Незабаром красуня зняла верхній одяг і зняла рушник, показавши природну структуру свого волосся. Дочка актриси покроково показала, як можна зробити красиву зачіску і привабливий макіяж.

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Винтажные образы никогда не потеряют своей актуальности. Роскошные локоны в стиле золотого Голливуда, кошачьи стрелки и яркие губы. Это то, что я постаралась воплотить в этом образе🌟 надеюсь вам понравится! Пишите ваши любимые оттенки для губ в комменты💄 и участвуйте в моем розыгрыше подарков для вас, все инструкции в сторис🤍 Пиджак, который греет меня от сквозняка на этом видео @iamstudio🖤 Продукты которые я использую на этом видео: @dior тон forever skin glow @nars румяна цвет dolce vita @toofaced подводка better than sex @toofaced тушь better than sex @vivienesabo карандаш для губ 110 #makeup #makeuptutorial #макияж

A post shared by Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk) on

Користувачі соціальної мережі оцінили поради Анни в коментарях до відео:

"Дуже сподобалося відео 👌 Макіяж🔥Зачіска🔥Дуже личить👏"; "Такий красуні можна взагалі і не фарбуватися 😍"; "Дуже красивий образ🌸😍"; "Дуже красива! Дуже вам йде макіяж і зачіска!🔥"; "Дуже красиво. Все зі смаком і мінімалістично , навіть для вечірнього макіяжу, все виглядає досить природно і не помітно. Клас, беру на замітку"; "Вау.. Яка красуня😍 😍 😍"; "полюбила червону помаду після того, як дізналася, що вона приховує весь смуток і біль в очах".

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