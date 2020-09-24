Анну не узнать на фото

Дочка больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк покорила безупречным вкусом

Как передает Politeka.net, 24-летняя Анна поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежими фото, сделанными посреди улицы.

Девушка предстала в стильном сером пальто, молочной водолазке и высоких черных сапожках на плоской подошве. На некоторых кадрах ветер предательски распахивал полы пальто и становилось понятно, что красотка под ним в дерзкой мини-юбке или платье. Роскошный лук "леди-босс" дополнили солнцезащитные очки, яркий макияж и идеальный хвостик.

«Польская княжна и королева американского высшего света, успешная пиарщица и дизайнер интерьеров, икона стиля и подруга Трумэна Капоте, Рудольфа Нуриева и Энди Уорхола – это все о ней», - Заворотнюк подписала снимки цитатой про Кэролайн Ли Радзивилл, сестру Жаклин Кеннеди.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, восторгаясь красотой дочки звезды "Моей прекрасной няни".

"Ваааааауууу Аняяяя 🔥"

"Аня, ты идеальна"

"Вы очень красивая 😍 хорошего настроения 🤍"

"Девочка модмазаль ❤️"

"Безумно стильно и элегантно❤️ Вы божественно прекрасная😍"

"Я даже не узналааа тебя♥️😻"

"Как Вам идёт 🌸"

Ранее мы сообщали, Анна растопила сердце поклонников милой фотосессией с рожком мороженого. Девушка позировала возле витиеватого забора, облепленного растениями в осенних цветах, в черной кожаной куртке-косухе, синих джинсах-момах и кремовом топе.

"Ситуация когда страшно захотелось мороженного. Ваниль, клубника или шоколад?", - говорится в подписи.

"Вы очень фотогеничная и красивая", "Клубника с шоколадкой", "Анечка Вы сногсшибательная..", "Ну вы и красотка", "Барби", "Ванильный! А лучше свойский пломбир, Анечка", - отреагировали пользователи.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк поласкала свое нежное лицо на камеру.

Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк завернулась в кожу и сверкнула голыми ногами.