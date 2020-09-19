Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк показала свой милый повседневный макияж

Анна Заворотнюк поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Юная красотка решила показать своим подписчикам, как красится на каждый день. В начале видео Заворотнюк показывает на камеру свое лицо без косметики, а затем умело демонстрирует свою технику макияжа, который удачно подчеркивает ее естественную красоту, не привлекая к себе лишнего внимания. Результат получился спокойным и освежающим.

На видео Анна предстает перед зрителями в милом зеленом свитере, который она кокетливо приспустила с плеча, засветив пододетую под него майку.

«Может вам покажется странным и необычным, что цвет моих повседневных теней розовый. В последнее время очень полюбился этот цвет на глазах, добавляет нежности и яркости в образ и кто, в конце концов, как не ты сама, устанавливаешь себе эти нормы?)) не знаю сколько эта любовь продлится, но думаю это надолго», - подписала кадры Заворотнюк.

Ее подписчики тут же принялись комментировать видео.

«Аня, вы такая красивая девочка», «Даааааа снимайте побольше таких видео ! Очень интересно смотреть Вас!», «Вы такая хорошенькая я рада что у вас все хорошо», «Анечка как же вы похожи на мамочку красавица спасибо за видео», «Анюта, красотка! Я прям вашу Маму в вас вижу, похожи блин», «Такая красивая и нежная», - пишут люди.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

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