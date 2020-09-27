Татьяна Кравченко, исполнившая роль Валюхи в популярном сериале "Сваты", удивила выходкой с коллегой

Как сообщает Politeka.net, в социально сети "Инстаграм" появилось видео, на котором актриса устроила словесную перепалку с партнером по проекту Александром Феклистовым (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

В ожидании седьмого сезона "Сватов" поклонники вспоминают самые яркие моменты сериала. Так на фанатской странице опубликовали сцену из четвертого сезона, в котором снялись Александр Феклистов и Татьяна Кравченко. По сюжету Валюхе пришлось сыграть Ольгу Николаевну, как возлюбленную Сан Саныча Берковича. Последний позволил себе немножко лишнего, за что едва не поплатился.

Так во время застолья Беркович разошелся и с улыбкой до ушей полез обниматься со своей "невестой". Валентина Петровна не выдержала такого нахальства и осадила своего ухажера, сохранив верность мужу Ивану (его сыграл Федор Добронравов). Отдельного внимания заслуживает внешний вид героини, ведь она нарядилась, как на праздник: в яркое платье с цветочными узорами, бусы из разноцветных камней и массивные черные серьги.

"Хочешь, чтобы все пальцы остались - руку убери", - с улыбкой предупредила она Сан Саныча, который тут же последовал ее словам.

Пользователи восхитились удивительной игрой актеров и оставили много теплых отзывов в комментариях:

"Татьяна Кравченко и Александр Феклистов живут, а не играют на экране. Как тяжело изображать чужую жену. И улыбка не естественна и движения неловкие. И Беркович явно не в "своей тарелке". Поэтому оба в этом кадре очень убедительны!, 👍👍👍🌸"; "Валюша огонь 🔥 😂👏👏👏"; "Ванечка, ты не успел уехать, а я уже скучаю 😂😂".

Напомним, роскошная Валюха из «Сватов» сразила наповал элегантным образом: «Мадам, вы просто прелесть»

Как сообщала Politeka, счастливая Валюха из «Сватов» впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.

Также Politeka писала, что заплаканная Валюха из "Сватов" получила жесткий ультиматум от Добронравова.