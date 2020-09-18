Звезда популярного сериала «Сваты» от Студии «Квартал 95» Татьяна Кравченко, а также ее коллега Федор Добронравов довели до слез фанатов

В одной из фан-групп, посвященных Татьяне Кравченко, появилось видео, на котором оба актера сидят друг напротив друга, сообщает Politeka.net. Эти кадры были взяты из одной серии "Сватов", где пара Валюхи и Ивана задумалась о расставании. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Герой сериала сидел напротив заплаканной жены и произносит: "Либо мы сейчас идем в ближайший ЗАГС и разводимся, либо ты сейчас идешь туда, куда скажу.

При этом героиня Татьяны внимательно смотрит на сериального супруга, будто пытаясь не заплакать.

"Думаю, каждый прослезился на этом моменте ❤️🙏🏼", - написали авторы поста.

Всего за четыре минуты пост собрал 500 просмотров и несколько комментариев.

"А что это за серия?", "Ваше мастерство зашкаливает. Вы неотразимы и талантливы. Мы вас очень любим", "Это сезон когда они в Крыму были, гостиничным бизнесом занимались)))", - написали пользователи сети.

Напомним, фанаты Татьяны Кравченко опубликовали «зимнее» фото кумира. Актриса запечатлена в синей шапке, красной куртке, зеленой жилетке и шарфе на фоне заснеженного леса.

«Желаю всем хорошего настроения», - подписан снимок.

Ранее мы писали, что Татьяна Кравченко позировала в нежной бело-розовой блузке. Ее образ дополняет легкий, едва заметный макияж, а также элегантный набор украшений из сережек и колье.

«Жизнь я рассматриваю, как путешествие в лодке по извилистой реке с невероятно красивыми берегами...", - написано в посте.

Напомним, довольная Валюха из «Сватов» впечатлила «цветущим» видом: «Наслаждайтесь».

Как сообщала Politeka, резко похудевшая Татьяна Кравченко из "Сватов" поразила внешним видом: "дай вам Бог здоровья".

Также Politeka писала, что счастливая Валюха из «Сватов» в купальнике заявила о возвращении к любимому: «Ещё чуть-чуть и…»