Популярная украинская актриса Татьяна Кравченко, которая сыграла роль Валюхи в сериале «Сваты», поразила неожиданным образом в очках

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Всем хороших выходных», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Кравченко позирует в очках, сидя на стуле. При этом актриса красиво улыбается на камеру.

Среди лайкнувших пост оказалась и фан-страница семейства Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

«Вы моя самая любимая актриса», «красавица, таких поискать еще нужно», «и вам хороших выходных», «мечтаю, чтобы вы появились на экранах театров, а не телевизоров», «вы замечательная, до безобразия вас обожаю.», «Вы замечательная 🔥счастья вам семейного и профессионального 🤗🤗🤗», «вау, какой неожиданный образ», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что актриса Татьяна Кравченко, которая запомнилась украинцам ролью Валюхи в сериале "Сваты", порадовала домашней красотой.

В социальной сети "Инстаграм" появилось фото знаменитости, на котором она позирует в саду рядом с кустом калины. Татьяна оделась просто и со вкусом: синее платье с яркими цветочными узорами, кепка и солнцезащитные очки с желтыми стеклами. Она лучезарно улыбается и явно наслаждается близостью к природе.

Напомним, счастливая Валюха из «Сватов» поразила появлением с коллегой по сериалу.

Также Politeka писала, что Валюху из "Сватов" внезапно решили уволить, Добронравов не сдержался.

Также Politeka сообщала, что харизматичная Валюха из "Сватов" покорила новым образом.