Тетяна Кравченко, яка зіграла роль Валюхи в популярному серіалі "Свати", здивувала витівкою з колегою

Як повідомляє Politeka.net, в соціально мережі "Instagram" з'явилося відео, на якому актриса влаштувала словесну перепалку з партнером по проекту Олександром Феклістовим (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

В очікуванні сьомого сезону "Сватів" шанувальники згадують найяскравіші моменти серіалу. Так на фанатській сторінці опублікували сцену з четвертого сезону, в якому знялися Олександр Феклістов і Тетяна Кравченко. За сюжетом Валюсі довелося зіграти Ольгу Миколаївну, як кохану Сан Санича Берковича. Останній дозволив собі трошки зайвого, за що ледь не поплатився.

Так під час застілля Беркович розійшовся і з посмішкою до вух поліз обніматися зі своєю "нареченою". Валентина Петрівна не витримала такого нахабства і взяла в облогу свого залицяльника, зберігши вірність чоловікові Івану (його зіграв Федір Добронравов). На окрему увагу заслуговує зовнішній вигляд героїні, адже вона вбралася, як на свято: в яскраву сукню з квітковими візерунками, намиста з різнокольорових каменів і масивні чорні сережки.

"Хочеш, щоб всі пальці залишилися - руку прибери", - з посмішкою попередила вона Сан Санича, який тут же пішов її словами.

Користувачі захопилися дивовижною грою акторів і залишили багато теплих відгуків в коментарях:

"Тетяна Кравченко та Олександр Феклістов живуть, а не грають на екрані. Як важко зображати чужу дружину. І посмішка не природна і рухи незручні. І Беркович явно не в "своїй тарілці". Тому обидва в цьому кадрі дуже переконливі!, 👍 👍 👍 🌸 "; "Валюша вогонь🔥 😂 👏 👏 👏"; "Іванку, ти не встиг виїхати, а я вже сумую😂 😂".

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