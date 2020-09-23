Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко покорила романтичным образом
Новый снимок популярной актрисы, полюбившейся многим ролью Валюхи в сериале «Сваты», был опуликован на ее фан-странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото Кравченко позирует на кухне в нежном и романтичном образе. Актрису видно только по грудь, но можно предположить, что на ней светлое платье в горошек. Волосы Кравченко завиты и уложены в высокую прическу, которая придает актрисе элегантности. Ее образ дополняют умеренный макияж и украшения.
Поклонники актрисы тут же принялись обсуждать снимок.
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«Мадам вы просто прелесть большой привет из Австралии. смотрю сваты и только ради вас увидеть и поднимаю настроения. Вы такая умничка и большое талантище», «Мы вас очень любим и ждём продолжение сваты», «Вы - лучшая комедийная актриса», «Обожаю», «Люблю эту актрису, она прелесть!», «Вы в роли Валентины Петровны просто блистательны. Обожаю этот сериал», - пишут люди.
Ранее мы сообщали, что Кравченко поразила неожиданным образом в очках.
На опубликованном снимке Кравченко позирует в очках, сидя на стуле. При этом актриса красиво улыбается на камеру.
Среди лайкнувших пост оказалась и фан-страница семейства Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
«Всем хороших выходных», - говорится в публикации.
Напомним, Валюха из «Сватов» не выдержала после выходки Добронравова: «Та закройся уже!».
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Также Politeka писала, что заплаканная Валюха из "Сватов" получила жесткий ультиматум от Добронравова.