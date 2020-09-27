Филипп Киркоров ярко поздравил с днем рождения Ани Лорак, раскрыв настоящую природу их отношений

Знаменитый российский певец поделился трогательным постом в своем Инстаграм, как только наступило 27 сентября – день рождения популярной украинской артистки, которая уже давно перебралась жить и работать в Россию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.

Так, Киркоров опубликовал подборку их совместных фото с Лорак. На снимках они позируют в ярких сценических нарядах, тесно прижимаясь друг к другу. Кроме того, певец добавил в подборку короткое видео, на котором они с Лорак забавно танцуют друг с другом, при этом оба одеты в сияющие костюмы.

В подписи к видео Киркоров признался, что считает Лорак своей подругой.

«С днём рождения, подружка моя! В тебе есть всё - всепоглощающее обаяние, яркая харизма, талант и целеустремлённость! Горжусь тобой, ты настоящий пример бойца за свою мечту! Иди смело, держись намеченного курса, никогда не сворачивай с пути к вершине! С праздником, Shady Lady!», - написал певец.

Его поклонники тут же поспешили присоединиться к поздравлениям.

«Ну лучшие», «Филипп, чё-то в этом году скромное поздравление», «Киркоров украшает любую диву», «С днём рождения потрясающую Каролину», «Действительно потрясающая женщина», «Да поженитесь уже!», «Самая красивая пара на сцене. Люблю вас», - пишут люди.

Напомним, эпатажный Киркоров козырнул топом своих самых ярких образов на отдыхе.

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