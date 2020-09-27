"У тебе є все"

Філіп Кіркоров яскраво привітав з днем народження Ані Лорак, розкривши справжню природу їхніх стосунків

Знаменитий російський співак поділився зворушливим постом у своєму Instagram, як тільки настало 27 вересня – день народження популярної української артистки, яка вже давно перебралася жити і працювати в Росію (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.

Так, Кіркоров опублікував добірку їхніх спільних фото з Лорак. На знімках вони позують в яскравих сценічних нарядах, тісно притискаючись один до одного. Крім того, співак додав в добірку коротке відео, на якому вони з Лорак забавно танцюють один з одним, при цьому обидва одягнені в сяючі костюми.

У підписі до відео Кіркоров зізнався, що вважає Лорак своєю подругою.

"З днем народження, подружка моя! В тобі є все - всепоглинаюча чарівність, яскрава харизма, талант і цілеспрямованість! Пишаюся тобою, ти справжній приклад бійця за свою мрію! Іди сміливо, Тримайся наміченого курсу, ніколи не звертай зі шляху до вершини! Зі святом, Shady Lady!" ,- написав співак.

Його шанувальники тут же поспішили приєднатися до привітань.

"Ну кращі", "Філіп, щось в цьому році скромне привітання", "Кіркоров прикрашає будь-яку диву", "з днем народження приголомшливу Кароліну", "дійсно приголомшлива жінка", "та одружіться вже!", "Найкрасивіша пара на сцені. Люблю вас", - пишуть люди.

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