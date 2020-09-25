Популярный российский певец Филипп Киркоров показал себя в ярком образе на отдыхе

Как передает Politeka.net, свежее фото артист опубликовал у себя в Инстаграм. Киркоров стоял на фоне моря в розовой рубашке и светлых штанах с пальмовыми листьями. Образ эпатажный певец дополнил леопардовой кепкой.

«Спасибо моему гостеприимному другу @iliaskokotos за лето’2020. Эти греческие каникулы мы точно будем вспоминать с детьми всегда! Заряд бодрости и позитива накопили на целый год вперёд! И я знаю место, где любое твоё желание предугадывают и исполняют за считанные секунды», - написал Киркоров.

За два часа его фото оценили более 15 тысяч раз. Не прошла мимо певица Светлана Лобода и оставила лайк. В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Ну очень красивый! Как хорошо Филипп, что Вы отлично отдохнули в этом году!», «Я рада за Вас, что вы так классно и продуктивно отдохнули!», «Шикарный», «Отличный стиль, как и форма ! Стал стройным!», «Безумно красивый и отдохнувший!», «Почему всегда один или с детьми, где любимая..? Филипп, обожаю тебя, ты суперрр», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Киркоров действительно отдохнул этим летом. После длительной самоизоляции он отправился на курорт с детьми, после чего поехал отдыхать один.

Напомним, что громкий переполох в семье Киркорова: что известно о госпитализации певца.

Также Politeka писала, что Киркорова срочно госпитализировали, раскрыт тяжелый диагноз: "Надеюсь, все будет хорошо...".

А еще Politeka сообщала, что неугомонный Киркоров показал, как надо наслаждаться жизнью, в ярком образе: «Филя морячок».