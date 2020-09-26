Эпатажный российский певец Филипп Киркоров отправился на отдых в Грецию и забросал сеть яркими фотографиями

Как передает Politeka.net, снимки поп-король эстрады обнародовал у себя в Инстаграм.

Как известно, Киркоров всегда предпочитает выделяться среди других звезд как на сцене, так и в повседневной жизни, именно поэтому у него настолько яркие и порой даже не обычные наряды.

На отдыхе артист также был верен своему экстравагантному стилю и одевался достаточно ярко в костюмы от мировых брендов.

«Субботнее. Упоительный калейдоскоп в мой мир вояжа...⛵️🏖🪂Понимаю, что выбрать самый яркий наряд не так уж просто, но вы постарайтесь. Какой лук отпуска вам по нраву: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10? 👇🏽», - обратился к своим фанатам Киркоров.

Пользователи сети принялись нахваливать наряды поп-короля. Свои восторженные отзывы они оставляют в комментариях.

«Красавчик в любом наряде🤘🤘🤘», «То, что --Ваш вкус -безупречный даже не обсуждается👍», «Вы всегда обалденный❤️❤️❤️❤️», «Как дела у вашего отца, Бедроса!? Я переживаю. В самолёте в профиль вы копия ваш папа😍»,«Ну и затарился», - пишут люди.

Ранее Филипп Киркоров показал, как нужно наслаждаться жизнью.

Так, 53-летний певец похвастался свежим кадром из отпуска, который он проводит в Греции.

На фото Киркоров позирует на берегу моря, а на заднем плане виднеется живописный пейзаж и яхта.

Певец верен своему экстравагантному стилю: даже на отдыхе он одет в яркий и необычный костюм от известного бренда. Киркоров позирует, держа у уха телефон.

Напомним, Киркоров не устоял перед соблазнительной Орбакайте с новой стрижкой.

Как сообщала Politeka, Киркоров в блестящих шлепках решил развлечься и поплатился за хвастовство: «Шут гороховый».

Также Politeka писала, что 9-летний сын Стоцкой поразил сходством с Киркоровым, новое фото взорвало сеть.