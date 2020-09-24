Знаменитый российский певец Филипп Киркоров показал себя в ярком образе на отдыхе

Артист поделился свежим снимком из Греции в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Киркоров позирует на берегу моря, а на заднем плане виднеется живописный пейзаж и яхта.

Певец верен своему экстравагантному стилю: даже на отдыхе он одет в яркий и необычный костюм от известного бренда. Киркоров позирует, держа у уха телефон.

«Алло, Москва? Выезжаю! Везу солнце и отличное настроение!», - подписал снимок артист.

Его поклонники тут же принялись комментировать фото.

«С Богом хорошего пути, солнечное настроение и всего самого наилучшего», «Интересная поза», «На солнце всегда хорошее настроение!», «Филипп вы в отличной форме», «Филипп - невероятно красивый! Фото - волшебное…произведение искусства!», «Фотка классная! Яркий, позитивный и солнечный!», «Тебе не стыдно», «Вы сами Солнце», «Детки соскучились Филя морячок», - пишут люди.

До этого мы писали, что Киркоров похвастался своим богатством и успехом, сразив наповал «сияющим» образом. Король российской поп-сцены поделился новым шутливым видео в своем Инстаграм.

На кадрах популярный певец вовсю отрывается под свою собственную песню «Ролекс», которую он исполняет дуэтом с блогером и рэпером Dava.

На видео можно увидеть Киркорова в стильных шортах, футболке и кепке, который танцует под музыку на фоне моря.

Напомним, Киркоров не устоял перед соблазнительной Орбакайте с новой стрижкой.

Как сообщала Politeka, Киркоров в блестящих шлепках решил развлечься и поплатился за хвастовство: «Шут гороховый».

Также Politeka писала, что 9-летний сын Стоцкой поразил сходством с Киркоровым, новое фото взорвало сеть.