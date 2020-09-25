Популярная певица Наташа Королева покорила пикантным образом после скандала с ее мужем Тарзаном

Как сообщает Politeka.net, знаменитость выложила на своей странице в "Инстаграм" музыкальное видео, на котором показала свои прелести во всей красе (чтобы посмотреть, скрольте до конца).

Исполнительница представила фрагмент своей новой песни "Красная помада" в живом исполнении. Наташа Королева спела припев перед камерой в небольшой комнате, нарядившись в красное в белый горох платье с кружевными оборками. Как и в песне, на губах у нее яркая помада, а образ довершили крупные серьги в стиле алых ягод.

Стоит отметить, что платье обнажило плечи и акцентировало внимание на бездонном декольте. Сама Наташа Королева показала свой пышный бюст пышным планом и даже слегка сдавила грудь руками по бокам.

В песне речь идет о неразделенной любви:

"Красная помада мне идет,

А он оказался не тот.

Твоя взяла.

В новом платье меня несет.

Для него я невидимая,

даже если разденусь догола".

Многие пользователи социальной сети раскритиковали новую песню Наташи Королевой, хотя нашлись и те, кому она понравилась:

"Дааа... Наталья, вы становитесь примитивной с такими песнями, пожалуйста, вернитесь, прежняя, какой мы вас любим"; "Наташа красавица ! Но весь этот цирк не катит .. тема уж слишком пошлая! .. песня на вкус.."; "Ужас! Это не песня, мои бедные уши и глаза!😂"; "Бестолковая песня. Об обиде за измену мужа"; "Наташа вы Супер ❤️❤️❤️"; "Наташка, тебе абсолютно все идёт 😍"; "Прожитые годы с Тарзаном наложились на интеллект, что поделать-имеем то, что осталось🙈👎".

Ранее в звездной семье прогремел скандал, Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) признался, что изменил Наташе Королевой с малоизвестной актрисой. Последняя решила рассказать историю в СМИ и заявила, что забеременела от шоумена.

Напомним, что униженный Тарзан рассказал об изменах Наташе Королевой и беременной любовнице: "Меня развели, я повелся".

Как сообщала Politeka, любовница Тарзана показала утехи с мужем Королевой, раскрыв подноготную романа: «Делали это на глазах…»