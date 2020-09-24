Известная певица, завсегдатай скандальных шоу Наталия Штурм поделилась редким кадром с Тарзаном
Как сообщает Politeka.net, ранее певица уже рассказывала, что до Королевой Тарзан пытался приударить за ней. Кроме этого, молодой стриптизер снимался в ее клипе. Теперь Штурм поделилась архивным кадром, на котором она стоит рядом с Тарзаном и своей дочкой Леной. По словам артистки, это фото сделано в 1998 году.
«Провалы в памяти, но я правда забыла что не только в реке плескалась с Тарзаном. Вот же курьёз... Архивы, архивы, архивы. Сколько там ещё вылезет милых семейных компроматов», - заинтриговала поклонников Штурм.
За несколько дней под постом артистки собралось много комментариев. Люди недоумевают, как Наташа Королева могла посмотреть на Тарзана, ведь выглядел он не очень красивым.
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«Очень хорошенькая, вам так больше идёт! А на Тарзана новый компроматик! Нужно срочно к Малахову», «Молодой, как в клипе, он был хуже», «За хайп мать родную готовы продать», «Как же Королева могла вообще посмотреть на него после того общества, в котором вращалась...так опустила свой уровень», «А здесь Тарзан не такой уж красивый... Его кудри украшают, и мышцы. А тут этого нет у него», - пишут пользователи сети.
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