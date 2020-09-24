Известная певица, завсегдатай скандальных шоу Наталия Штурм поделилась редким кадром с Тарзаном

Как сообщает Politeka.net, ранее певица уже рассказывала, что до Королевой Тарзан пытался приударить за ней. Кроме этого, молодой стриптизер снимался в ее клипе. Теперь Штурм поделилась архивным кадром, на котором она стоит рядом с Тарзаном и своей дочкой Леной. По словам артистки, это фото сделано в 1998 году.

«Провалы в памяти, но я правда забыла что не только в реке плескалась с Тарзаном. Вот же курьёз... Архивы, архивы, архивы. Сколько там ещё вылезет милых семейных компроматов», - заинтриговала поклонников Штурм.

За несколько дней под постом артистки собралось много комментариев. Люди недоумевают, как Наташа Королева могла посмотреть на Тарзана, ведь выглядел он не очень красивым.

«Очень хорошенькая, вам так больше идёт! А на Тарзана новый компроматик! Нужно срочно к Малахову», «Молодой, как в клипе, он был хуже», «За хайп мать родную готовы продать», «Как же Королева могла вообще посмотреть на него после того общества, в котором вращалась...так опустила свой уровень», «А здесь Тарзан не такой уж красивый... Его кудри украшают, и мышцы. А тут этого нет у него», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тарзан ошеломил выходкой после измены Королевой, кадры уже в сети: «Мы с Наташкой…».

Как сообщала Politeka, Наташа Королева впервые заявила, что ждет их семью после измен Тарзана: "Он оказался...".

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