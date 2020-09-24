Певица Наташа Королева решила простить скандальную измену Тарзана с двумя женщинами

Несколько дней назад артистка призналась, что знает об измене мужа с двумя девушками. При этом она отказалась комментировать что-либо и даже заявила, что отправилась на отдых с Сергеем, пока СМИ будут распространять об их семье сплетни.

Примечательно, что по возвращению из путешествия Королева решила выпустить новый трек, очень подходящий под историю с Тарзаном. И, судя по всему, теперь она будет жить мирно с мужчиной, простив измену:

«Наташа Королева выпустила новый трек, который очень подходит под историю с Тарзаном! Под постом в Инстаграме она написала, что каждая семья проходит кризис. Более того, она намекнула, что все-таки простила Тарзана😁», - сказано в сообщении в фан-аккаунте звезды.

Пользователи сети тут де ответили на увиденное и рассказали, что думают по поводу скандала:

«Какая радостная новость. Жизнь удалась . Тарзана простили 😊», «Очередной пи ар ход 🤦‍♀️ Достали уже🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️», «Всплыло видео, разоблачили вас, так будьте при этом мужиком, а не позорной дрянью.Ведь если бы ничего не прризошло,вы бы до сих пор всречались с этой девушкой», «О какой измене может идти речь? А танцы голым на сцене, это не измена?? Наталья если на такое не обращала внимание, то уж и это можно простить», «Несчастная семейка !!! Сын наверное тоже такой растёт !!!», «Первый раз что ли прощает?», «Кому этот старый кентавр нужен кроме неё? Театр одного актёра!!!! Сам себя назвал 200% мужиком. 😂😂😂».

Стоит напомнить, что накануне в их семье прогремел нешуточный скандал. Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) публично признался в своих изменах с малоизвестной актрисой Анастасией Шульженко. Девушка заявила, что беременна от шоумена, а Наташа Королева и ее супруг подали заявление о краже драгоценностей из квартиры.

Знаменитость посвятила семейным откровениям новый пост на своей странице в "Инстаграм". Исполнительница выложила видео с фрагментом своего нового трека под названием "Красная помада". На фото-обложке можно видна лишь часть головы и плечо Наташи, которая предстала на красном фоне с ярко-алой помадой и серьгами.

"Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновлённой структурой семейных ролей, а другие теряют все то немногое, чем владели! В японском языке слово Кризис состоит из 2 иероглифов один переводится "Разрушение", второй "Шанс"! Разрушение даёт нам новый шанс!", - написала Королева. Вероятно певица намекает, что простит Тарзана. Однако в песне можно услышать: "Он оказался не тот".

Напомним, что униженный Тарзан рассказал об изменах Наташе Королевой и беременной любовнице: "Меня развели, я повелся".

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