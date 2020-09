Історія з Тарзаном, якого звинувачують у зраді Наташі Корольовій, отримала несподіване продовження

Так, популярна телеведуча Ксенія Собчак у звичному для себе стилі вирішила висміяти Сергія Глушка, відомого як Тарзана.

У новому випуску своєї програми "Обережно, новини" Ксенія Собчак опублікувала кліп-пародію на хіт Наташі Корольової "Сині Лебеді".

У пародії світська левиця нецензурно змалювала інтимні стосунки артиста з Анастасією Шульженко, якій приписують бурхливий роман з Тарзаном. Крім цього, Собчак засумнівалася в щирості зізнань самого Глушка, і в кінці кліпу вирішила підтримати можливу коханку стриптизера.

Сама Анастасія Шульженко подякувала Ксенію Собчак за підтримку і за Гумор на адресу Сергія Глушка.

"Спасибі за гумор, за іронію, за піднятий настрій і посмішку, перший раз за довгий час я сміялася від душі", – написала дівчина в своєму Особистому Instagram.

"Спочатку подумала, що це Корольова наживо співає, ось це Я розумію-і над іншим постебаться, і себе не забути", " сміється той, хто сміється останній! Ксюша не дай бог тобі бути в шкурі Наташі. Синдром Бумеранга ще ніхто не відміняв", "класна пісня", "Корольова-жінка з великої літери, що відбулася, незалежна, самодостатня, шикарні форми, зовнішність, а ця дівчина Анастасія: Who are you? - моль на її тлі", " Ну, Собчак в своєму репертуарі. Не може спокійно пройти повз чужого брудної білизни...",- своєрідно відреагували користувачі в соцмережах.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Тарзан зрадив Наташі Корольовій.

Через час Сергій Глушко записав відеозвернення, в якому підтвердив факт зради і заявив, що ним нібито скористалися дві дівчини.

Більше того, він пригрозив притягнути їх до кримінальної відповідальності.

