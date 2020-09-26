Известная украинская певица Настя Каменских показала жаркий превью-кадр, созданный специально к презентации ее клипа
Несколько дней назад Настя Каменских, которая активно работает на латиноамериканский рынок, выпустили видео к треку Pelicula. На рисованных кадрах к испаноязычному треку звезды появляется ее изображение, на котором Каменских показывает себя в стиле символа Дня мертвых - Калаверы.
Специально к премьере Настя снялась в пикантной фотосессии, кадры из которой показывает едва ли не каждый день у себя в Инстаграм. На новом фото певица блистала в оранжевом мини-платье на тонких лямках, с массивным браслетом из золота, а также таким же колье. Мокрые волосы Насти уложены мягкими волнами на плечи.
Для большей пикантности Настя даже слегка задрала платье, чем обратила внимание фанатов на себя.
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«Thank you @telemundo @latinxnow for adding my #PELÍCULA lyric video to #NewMusicDrop Such an honor! ❤️🙏», - сообщает Каменских под постом.
Вот что отвечают фанаты:
«Боже это же надо так себя не любить и не быть уверенной в себе», «Классная фотка», «Вы прекрасная😘😘😘», «Может эти песни вам приносят больше денег за границей. Но вы то Украина. Или вы уже гражданство и страну сменили ????😢», «Классно расставлены ножки😍», «Круто! Фотка 🔥! Ты❤️!», «Эх,платье бы поднять)», «Держи платье рукой , а то увидим , невзначай 🙂💥».
Ранее мы также писали, что Настя постоянно находится в центре обсуждений из-за своего поведения. После того, как артистка сбросила лишний вес, она прекратила скрывать свое тело и все чаще демонстрирует его на публике.
Откровенные концертные боди, прозрачные костюмы и едва заметными мини-платья появились в ее гардеробе и с каждым разом такие образы становятся все более открытыми.
Что же касается домашних нарядов, а также бикини, в которых певица показывает себя на отдыхе, то данные образы подвергаются наибольшему обсуждению. Все дело в том, что Настя демонстрирует грудь без лифчика или выставляет напоказ ягодицы, крутясь перед камерами.
В этот раз в разделе Стори звезда показала в очередной раз свою пятую точку в небесно-голубом купальнике, а также показала, как отдыхает на солнечном пляже уже в другом бикини – ярко-желтого оттенка.
Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью:"глаза волчицы".
Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских произвела фурор, потянув за трусики бикини.
Также Politeka писала, что бесстыжая Каменских засветила откровенное белье, примерив образ русалки.