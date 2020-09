Відома українська співачка Настя Каменських показала жаркий превью-кадр, створений спеціально до презентації її кліпу

Кілька днів тому Настя Каменських, яка активно працює на латиноамериканський ринок, випустили відео до треку Pelicula. На мальованих кадрах до іспаномовного треку зірки з'являється її зображення, на якому Каменських показує себе в стилі символу Дня мертвих - Калавери.

Спеціально до прем'єри Настя знялася в пікантній фотосесії, кадри з якої показує чи не кожен день у себе в Instagram. На новому фото співачка блищала в помаранчевій міні-сукні на тонких лямках, з масивним браслетом із золота, а також таким же Кольє. Мокре волосся Насті покладені м'якими хвилями на плечі.

Для більшої пікантності Настя навіть злегка задерла сукню, ніж звернула увагу фанатів на себе.

«Thank you @telemundo @latinxnow for adding my #PELÍCULA lyric video to #NewMusicDrop Such an honor! ❤ ️ 🙏 » ,- повідомляє Каменських під постом.

Ось що відповідають фанати:

"Боже це ж треба так себе не любити і не бути впевненою в собі», «класна фотка», «ви прекрасна😘 😘 😘», «може ці пісні вам приносять більше грошей за кордоном. Але ви то Україна. Або ви вже громадянство і країну змінили ????😢 ", "Класно розставлені ніжки😍» «" Круто! Фотка 🔥! Ти❤️!«, "Ех, плаття б підняти)»," тримай плаття рукою , а то побачимо, ненароком🙂 💥".

Раніше ми також писали, що Настя постійно знаходиться в центрі обговорень через свою поведінку. Після того, як артистка скинула зайву вагу, вона припинила приховувати своє тіло і все частіше демонструє його на публіці.

Відверті концертні боді, прозорі костюми і ледь помітними міні-сукні з'явилися в її гардеробі і з кожним разом такі образи стають все більш відкритими.

Що ж стосується домашніх нарядів, а також бікіні, в яких співачка показує себе на відпочинку, то дані образи піддаються найбільшому обговоренню. Вся справа в тому, що Настя демонструє груди без ліфчика або виставляє напоказ сідниці, крутячись перед камерами.

Цього разу в розділі Сторі зірка показала в черговий раз свою п'яту точку в небесно-блакитному купальнику, а також показала, як відпочиває на сонячному пляжі вже в іншому бікіні – яскраво-жовтого відтінку.

