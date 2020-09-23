Легендарна українська виконавиця Настя Каменських підкорила розкішним перевтіленням на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує на камеру «розпатланому» вигляді, намагаючись перевтілитися в красуню. Як можна помітити, з першого разу це не виходить. Однак з другого у неї все виходить - знаменитість постає в розкішному топі без білизни і яскравим макіяжем, випромінюючи красу і елегантність.

«Чиста магія», «красоточка», «бабі 4й десяток на підході а вона підліткові відосики знімає», «який глибокий сенс у відео», «наша красуня», «просто капець. Ти виглядаєш чарівно. Дуже пощастило Потапу з тобою», «вау, яка ти красива», - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що 33-річна українська співачка Настя Каменських обрадувала шанувальників сонячним настроєм на свіжому фото.

Мила Настя з розпущеним волоссям і мінімум косметики на обличчі, в чорному обтягуючому топіку, озброїлася ножиком і виделкою і приготувалася покуштувати запечений шматок риби з овочевим гарніром.

Каменських підкорила публіку своєю радісною посмішкою.

Нагадавши, спокуслива Настя Каменських похвалилася розкішною зовнішністю:"очі вовчиці".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Настя Каменських викликала фурор, потягнувши за трусики бікіні.

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